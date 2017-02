PAS: "No se ha perdido un euro, se trata de un error administrativo"

«Gracias por desplazarse, es un síntoma del interés que tenemos todos por la naturaleza». Así comenzaba ayer su intervención en Ricote el jefe del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, que agradecía «que los medios de comunicación se movilicen por el patrimonio arbóreo». Aunque los medios de comunicación se habían movilizado porque este era el primer acto que tenía el presidente después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia decidiese el jueves hacerse cargo de la investigación del ´caso Auditorio´, en el que se le investiga a él por cuatro delitos que, presuntamente, habría cometido en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras.

Bajo la olivera gorda, donde presentó una campaña para proteger árboles singulares, PAS fue preguntado por el procedimiento judicial que se sigue contra él. Ahí, el presidente insistió en que él quiere «colaborar con la Justicia, porque tiene la última palabra». «A quien interesa que se sepa la verdad es a nosotros. Y digo nosotros porque esta denuncia abarca a una veintena de personas», señaló. «¿Se pretende saber la verdad o cargarnos a un adversario político al que no le hemos podido ganar las elecciones? Si a alguien se le acaba el tiempo no es al PP: es a otros, que saben que les queda poco tiempo en política», destacó el jefe del Ejecutivo.

Pedro Antonio Sánchez consideró que «ahora voy a poder explicarme», a lo que añadió que «lo he intentado antes. Solicité en varias ocasiones ante el fiscal jefe explicarme y presentar pruebas, y no se me ha permitido».

Su objetivo, insistió, «explicar y aclarar las cosas, y dejar que la Justicia dicte su veredicto. Es lo que debemos hacer los que nos llamamos demócratas y creemos en el Estado de Derecho».

Ante la pregunta de si va a dimitir, en virtud del pacto que en su día firmó con Ciudadanos, su socio de gobierno, Sánchez contestó que «es muy sencillo: o dije que, si me imputaban por corrupción política, pediría que se cumpla el pacto por parte de todos. Eso lo firmé, lo firmamos todos y se le exige a todo el mundo».

«¿Y de qué estamos hablando en este caso? De que hay un equipo de personas que intentan conseguir subvenciones para transformar su pueblo. Se consiguen esas subvenciones, para guarderías, para centros de salud, para colegios, para centros culturales y para este Auditorio. Lo que se está investigando es si se justificó bien esta subvención. Si, en el proceso administrativo de justificación de esta subvención, hay algún error o una anormalidad», indica el presidente de la Comunidad.

Según él, «nadie duda de que falte un euro. Nadie duda de que se haya invertido la subvención al 100% en esa obra. Sólo se está investigando una cuestión absolutamente administrativa». «Pues bueno, vamos a aportar todas las pruebas. Eso se puede aclarar. Pero, insisto, no se ha perdido un euro. Hablamos de un expediente administrativo de justificación de una subvención».

«Tengo la confianza de que las cosas se hicieron bien, porque yo no dudo de los técnicos», remarcó el presidente de la Región.

Ya por la tarde, en un acto de partido en Alcantarilla, PAS dijo a militantes del PP que «hay gente que me ataca a mí para hacer daño al partido».

«Nuestros adversarios están cada día más frustrados», espetó, al tiempo que hizo hincapié en que «nunca se transformó tanto la Región de Murcia como con Valcárcel y el Partido Popular».

Sobre su caso, dijo que «un alcalde de un pueblo peleó por conseguir lo máximo para su pueblo: colegios, equipamientos, nuevos centros de salud. Estamos hablando de que en una de esas subvenciones, cuando se justifica en un expediente administrativo, puede haber o no un error. ¿De qué estamos hablando? Nadie pone en cuestión que falta un duro. Están poniendo en duda que pueda haber un error en el expediente administrativo y culpan a veinte personas. Estamos hablando de eso. Hoy he pedido que no se recurra el auto. ¿Sabéis por qué? Voy a seguir dando la cara, las explicaciones que tenga que dar, y aportando documentos que justifiquen esas explicaciones».