Una veintena de jefes de servicio no están dispuestos a renunciar a su trabajo privado

Resolver el asunto de las incompatibilidades de los jefes de servicio que compaginan su trabajo en la Sanidad pública con su faceta privada no está resultando fácil para los responsables del Servicio Murciano de Salud (SMS), ya que de los 47 jefes de servicio que se encontraban en esta situación, y que deben regularizar su estado para ajustarse a la Ley de Personal Estatutario del SMS, una veintena han dejado claro que no están dispuestos a renunciar a su trabajo en el ámbito privado, ya sea en hospitales, clínicas o en la faceta docente.

El responsable del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló, explicó ayer al ser preguntado por este asunto que de los 47 jefes de servicio uno se ha jubilado y otro ha ocupado una plaza de traslado a Atención Primaria, por lo que ya sólo queda por resolver la situación de los otros 45. De éstos 21 han dicho que no renuncian al ámbito privado (5 han pedido marcharse de la Sanidad pública, 13 han presentado recurso y 3 más han solicitado compaginar las dos actividades, pública y privada), ocho más han renunciado a su trabajo privado y 16 aún no han contestado.

«No me siento desautorizado»

Francisco Agulló ha reconocido que tanto desde el SMS como desde la Consejería de Sanidad «cumpliremos la ley, como no puede ser de otra forma». Y aseguró que todo el proceso está coordinado con los servicios jurídicos. Desde que las gerencias de cada área comunicaron a los afectados que debían tomar una decisión y elegir entre trabajar en el ámbito público o el privado si mantenían la categoría de jefe de servicio se les ha dado un plazo de 10 días, plazo que en la mayoría de los casos se ha cumplido ya, aunque fuentes de Sanidad señalan que algunos de ellos se encuentran en periodo de vacaciones o están de libranza y no han podido ser localizados aún. Preguntado por la reacción del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que hace unos días mostró su respeto al trabajo que desarrolla el doctor Jerónimo Lajara (sancionado con dos años sin empleo y sueldo), Agulló dijo no sentirse desautorizado a lo que añadió que «Lajara me merece todos los respetos».