Los regantes del Mar Menor tendrán que seguir esperando para usar agua de los pozos

No hay soluciones a corto plazo para obtener agua para riego en la zona del Campo de Cartagena, que tiene un impacto directo sobre el Mar Menor. Esa es la conclusión a la que han llegado los agricultores tras escuchar ayer a la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, quien en una reunión vespertina les hizo un exhaustivo relato de todas las medidas que hay en marcha para compatibilizar la agricultura con la recuperación de la laguna, evitando los vertidos contaminantes procedentes de los cultivos.

«En general la reunión ha sido satisfactoria, porque, al menos, se ve que por primera vez se está haciendo algo; pero la realidad es que las medidas no estarán en marcha hasta medio o largo plazo y nosotros vamos a necesitar agua en uno o dos meses», apuntó el secretario de Agricultura de Upa, Antonio Moreno.

Acompañada por miembros de su equipo, la consejera explicó las actuaciones a representantes de Coag, Asaja, Upa, Proexport, Fecoam y regantes de la Comunidad del Campo de Cartagena.

«Necesitamos que el Ministerio de Agricultura se involucre más, directamente y a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Podríamos utilizar el colector de la Mancomunidad de Canales del Taibilla para verter el agua desalobrada de los pozos y obtener unos recursos necesarios para la campaña de primavera y verano, que viene muy complicada», apuntó Moreno.

Desde las cooperativas, el presidente de la federación, Santiago Martínez, apuntó que «estamos muy preocupados porque con las últimas lluvias no ha entrado casi nada de agua a los pantanos ni del Segura ni del Tajo y si no le dan un empujón al asunto, de abril no pasamos». Martínez apuntó a la CHS como clave para obtener agua a corto plazo.

«La reunión ha sido un ejercicio de transparencia muy positivo», indicó Fernando Gómez, secretario general de Proexport, si bien coincidió con los anteriores en que «la situación se nos presenta muy difícil si no llueve». Gómez comentó la necesidad de que el Ministerio acelere las gestiones para poder utilizar 800 pozos del Campo ya autorizados, que se abran los pozos de sequía de la CHS, y que se incremente los aportes de la desaladora de Torrevieja, entre otros.