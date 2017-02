El TSJ decide mañana el futuro político del presidente regional

Los tres magistrados que integran la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Miguel Pasqual del Riquelme, Julián Pérez-Templado y Enrique Quiñonero) mantienen mañana una reunión que puede marcar el futuro político inmediata de la Región. La Sala delibera mañana sobre si acepta o no la competencia del conocido como caso Auditorio, diligencias practicadas por una juez de Lorca que no puede continuar con la instrucción porque entre los afectados se encuentra el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que al estar aforado solo puede ser investigado por una instancia superior como el TSJ.

Si la Sala acepta la competencia para asumir la investigación del caso, tras la exposición razonada de la juez lorquina elevando las diligencias, el paso siguiente sería nombrar a un instructor, que debería tomar declaración, en calidad de investigado (antes imputado), al jefe del Ejecutivo regional. Esto podría provocar una tormenta política, ya que Pedro Antonio Sánchez tiene firmado un acuerdo con Ciudadanos en el que se compromete a apartar a los cargos públicos investigados por corrupción política, incluido él mismo. C's ha insistido en que si el TSJ investiga a Sánchez, le exigirán la dimisión. Desde el PP regional, por su parte, se sostiene que lo que se investiga en el caso Auditorio no se puede considerar corrupción política, porque no se discute el enriquecimiento personal ilícito de los investigados. Por tanto, consideran los populares, una posible imputación del presidente no afectaría al acuerdo con la formación naranja.

Los magistrados ya tienen en su poder los escritos presentados por el Ministerio Fiscal y las partes para su deliberación y votación. Las acusaciones sí ven competente al TSJ, mientras que las defensas solicitan que se devuelva a Lorca. El mismo jueves, o como muy tarde el lunes, según aseguran fuentes del TSJ, se podría conocer la resolución.

En el supuesto de que no se acepte la competencia, el caso Auditorio volvería al Juzgado de Instrucción Número Uno de Lorca, que debería practicar las diligencias que se le manden desde el TSJ para volver a elevar la causa. Si así se produjera, Pedro Antonio Sánchez seguiría sin ser investigado, gracias al aforamiento, por lo que no afectaría a su acuerdo con Ciudadanos.

La exposición razonada de la juez de Lorca ve indicios para acusar directamente a Pedro Antonio Sánchez de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad en documento público, supuestamente cometidos durante el proceso de adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, localidad que el actual presidente gobernó entre 2003 y 2013. Además de Pedro Antonio Sánchez, hay otra veintena de acusados, entre ellos el arquitecto Martín Lejárraga, además de varios concejales y funcionarios del Consistorio lumbrerense. Asimismo, la juez lorquina abrió una pieza separada para investigar si la subvención de seis millones de euros que la Comunidad concedió en 2008 al Ayuntamiento para construir este edificio se empleó íntegramente en la obra o se destinó a otros fines privados.

No es la primera vez que Pedro Antonio Sánchez se ve inmerso en un proceso judicial por su gestión en Puerto Lumbreras. El TSJ ya archivó una causa contra él por prevaricación, cuando el PSOE le acusaba de trocear los contratos de la redacción del Plan General para evitar sacarlos a concurso público y adjudicarlos a dedo. También dio carpetazo a la imputación por cohecho, cuando le acusaban de haber favorecido desde la Alcaldía al empresario que construyó la vivienda que tiene en su localidad natal.