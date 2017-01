Pedro contra todos

Hubo un tiempo en el que Pedro Sánchez era incuestionable en el PSRM, donde le apoyaba la mayoría de militantes y dirigentes. Hoy, tras anunciar que participará en las primarias para volver a la secretaría general, mantiene el tirón entre las bases, pero no así en el aparato del PSRM, que ahora ve mejor a Patxi López.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón era hasta hace unas semanas el favorito del aparato del PSOE en la Región y de la mayoría de la militancia socialista. Ahora que ha anunciado que se presentará a las primarias para volver a ser secretario general, el político madrileño, convertido en un símbolo de la resistencia a hacer presidente a Rajoy, conserva intacta su popularidad entre las bases socialistas murcianas, entre esas personas que participan en las asambleas de las agrupaciones y que nunca salen en los primeros puestos de las papeletas electorales. Pero, en cambio, ha perdido el predicamento entre los dirigentes del PSRM, entre los que toman las decisiones y pueden influir, a través de sus cargos, en los militantes.

Aunque Rafael González Tovar, por su cargo de secretario general, no se va a decantar en público por ningún candidato en la refriega de las primarias de finales de mayo (ya escarmentó cuando los partidarios regionales de Susana Díaz se le lanzaron encima por unas declaraciones), en su entorno y en el de María González Veracruz -que estuvo en el núcleo duro de Pedro Sánchez y le prometió lealtad absoluta- se recibió con los brazos abiertos la candidatura de Patxi López, una persona que no salió demasiado magullada de la guerra interna del pasado otoño y que podría frenar a la presidenta andaluza en la carrera por controlar Ferraz. Parecía que Sánchez quedaba en fuera de juego con el movimiento del vasco, pero al ex secretario general no le faltan agallas, y se ha tirado a la piscina provocando el júbilo en una gran parte de las bases, sobre todo entre los que todavía ven cómo su estómago se revuelve al recordar la abstención del PSOE para que esté gobernando Mariano Rajoy.

María González Veracruz no respondió a la pregunta que le hizo ayer este periódico vía Whatsapp sobre si va a mantenerse en el equipo de Pedro Sánchez. Tovar, si le preguntan, se va a mantenerse en la estricta neutralidad, poniendo a disposición de los candidatos, se llamen como se llamen, en las primarias toda la infraestructura del partido si deciden hacer campaña en la Región.

Pero como en las primarias el voto de militantes y dirigentes vale lo mismo, Pedro Sánchez tiene mucho que decir en esta competición por la secretaría general. Socialistas de base le acompañaron en Dos Hermanas (Sevilla), donde hizo el anuncio oficial de su candidatura.Una plataforma de militantes creada tras la caída de Sánchez ha anunciado públicamente en su cuenta de Twitter (@SocialistasMur) su apoyo firme al exlíder en su intento por volver a Ferraz. Sánchez, por su parte, todavía no ha convocado acto en Murcia. Los próximos serán en Castellón y Zaragoza, pero no se descarta un baño de masas en la Región, una comunidad autónoma que visitó en más de una docena de ocasiones cuando fue secretario general del PSOE.

Mientras tanto, en la Región también hay un nutrido grupo, de dirigentes y de militantes, que apoyaría a Susana Díaz si la presidenta de Andalucía diera el paso de presentarse a la secretaría general, algo que se da por hecho en los círculos políticos pero todavía no se ha hecho oficial. Estos se frotan las manos ante una división del voto 'antisusanista' entre Patxi López y Pedro Sánchez, aunque una unión de ambos podría ser decisiva en las primarias.

Así, no se han cerrado las heridas internas entre los socialistas y se esperan unos meses muy intensos hasta que a finales de año se celebren las primarias. Además, la vista de los socialistas murcianos, y sus movimientos, también está en un plazo más largo: la disputa por la secretaría general de la Región, una vez que se celebre el congreso federal.