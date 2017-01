Educación convocará 448 plazas de maestro para todas las especialidades

Después de semanas de espera y desesperación para miles de opositores, la consejería de Educación al fin ha confirmado que este año habrá oposiciones en el cuerpo de maestros y que se convocará oferta para todas las especialidades. La cifra final de la convocatoria será 448 plazas, aunque todavía está por determinar cuántas plazas habrá en cada especialidad. Según ha confirmado la propia consejería de Educación y Universidades, la oferta se ampliará si finalmente se suprime la limitación de la tasa de reposición en los presupuestos generales del Estado que todavía están en fase de negociación.

De esta forma, se convocarán plazas para todas las especialidades al cuerpo de maestros: Audición y Lenguaje, Educación Física, Educación Infantil, Francés, Inglés, Música, Educación Primaria y Pedagogía Terapéutica. La relación de plazas para cada una de las especialidades todavía tardará algunos días en conocerse.

Con su decisión, la consejería de Educación ha optado por no condicionar su oferta a la de Andalucía, que a principios de diciembre anunciaba que no convocará plazas para las especialidades de Infantil, Primaria y Educación Física. Esto puede suponer que cientos de maestros andaluces se examinen en Murcia ya que no pueden hacerlo en Andalucía. El efecto llamada está en la mente de todos y esta es una de las razones por las que la Consejería ha dilatado su decisión. De hecho, hace solo una semana desde el propio gabinete que dirige María Isabel Sánchez-Mora se dejaba en el aire incluso que llegara a haber oposiciones.

La convocatoria de este año está dando más de un dolor de cabeza a los opositores. Lo previsto hace unos meses es que se hiciera una convocatoria para el cuerpo de profesores de Secundaria, pero la decisión de otras comunidades de no convocar hizo que la Consejería tomara la decisión saltarse la alternancia tradicional y hacer dos años seguidos oferta para maestros.



Educación ha trabajado con otras regiones

A través de un comunicado, Sánchez-Mora ha explicado que la decisión final de convocar se toma tras mantener diversas jornadas de trabajo con otras comunidades, con sindicatos del sector, asociaciones y comunidad educativa, y con el único objetivo de "beneficiar a los opositores de la Región y dar estabilidad a nuestros maestros y maestras".

La titular de Educación destaca que estas oposiciones "ofrecerán oportunidades de un trabajo estable y de calidad para nuestros jóvenes graduados universitarios". Además, apunta el comunicado, esta oposición permitirá seguir reduciendo el número de interinos. Asimismo, subrayó que "el propósito de la Comunidad es tener plantillas estables" y recordó que "desde el Gobierno regional reivindicamos la eliminación de la tasa de reposición". Además, la consejera reiteró su compromiso de "convocar oposiciones docentes todos los años".

Artes Escénicas e Inspección Educativa

Por otra parte, Sánchez-Mora recordó que está abierto ya el plazo de solicitudes para la oposición a la Inspección Educativa y se está trabajando en la convocatoria de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, con 35 plazas, que se resolverán durante este curso "y que nunca antes habían sido convocadas en la Región".

Por último, la consejera reiteró que "el compromiso del Gobierno regional es convocar la máxima oferta de empleo público docente posible para favorecer así una mayor calidad educativa en la Región de Murcia".