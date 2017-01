Errejón acusa en Murcia a Iglesias de hacer "falsas insinuaciones"

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, se ha mostrado convencido de que todos los compañeros del partido "nos hacemos cargo de que podemos tener un debate democrático sin hacer caricaturas y sin hacer falsas insinuaciones", en respuesta a su secretario general, Pablo Iglesias, que este viernes ha confiado en que su 'número dos' no pretenda que la formación morada "se parezca al PSOE".

Errejón, que estaba en Murcia para recoger el manifiesto y hacer suyas las propuestas de los documentos de 'Más Podemos, Más Región' realizados por cargos e inscritos en la Región, ha respondido de esta forma al ser preguntado por las declaraciones de Iglesias, quien este viernes ha afirmado que no quiere que su partido "se parezca al PSOE", y no cree que ningún compañero, ni las corrientes de Errejón ni de Tania Sánchez, "quiera que se parezca al PSOE".

En este sentido, Errejón se ha mostrado convencido de que Iglesias "ni siquiera ha insinuado algo así" o que "está muy lejos de sus intenciones".

Errejón ha apostado por un Podemos que tiene que ser "más morado" lo que significa un partido "autónomo, que marca el ritmo, que no se obsesiona y que no tiene complejos con las otras formaciones políticas". Por eso, cree que la mejor forma de enfrentarse y proponer un modelo alternativo que sea capaz de gobernar España es "no obsesionarse con las otras formaciones políticas y hacer nuestros deberes". A su juicio, esto significa "un Podemos morado que recupere la transversalidad y la vocación de mayorías".

Al ser preguntarlo por las motivaciones de Iglesias para hacer esas declaraciones, Errejón ha considerado que "es una pregunta que habría que hacerle a él". De hecho, se ha mostrado convencido de que "entre compañeros mantenemos el respeto y el cariño" y que "tenemos claro que la discusión de ideas y el debate de hacia dónde que ir Podemos se da en unos términos entre compañeros y entre hermanos".

El día después del proceso de la segunda asamblea ciudadana, Errejón cree que "vamos a remar todos juntos y codo a codo", por lo que cree que "toca responsabilidad".

En este sentido, Errejón ha afirmado que él no va a hablar mal de otros compañeros, sino que va a afirmar que se siente orgulloso de estar en una organización que "debate de ideas, que pone diferentes ideas encima de la mesa y que deja que sean todas nuestras bases las que decidan cuál es el mejor rumbo".

"Creo que la gente nos quiere colaborando y debatiendo de cuáles son las mejores ideas y no enzarzándonos en rencillas", según Errejón, quien ha avanzado que no asistirá al encuentro preparado este sábado para acercar posturas con otras corrientes, pero sí que van a ir compañeros del proyecto 'Recuperar la ilusión' para "poner en común las diferentes propuestas que tenemos e intentar avanzar en llegar a acuerdos".

"Vamos a acudir a hacer esfuerzo hasta el final para que, en todo lo que se pueda, caminemos de la mano, y en lo que no desdramaticemos", ha señalado Errejón, quien ha señalado que "elegirán las bases y el día después, todos seguiremos caminando juntos".

Al ser preguntado por las declaraciones del eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, que ha comparado el modelo de partido de Errejón con una IU 2.0, el número dos de Podemos ha señalado que "no pueden ser las dos cosas a la vez", al relacionar estas afirmaciones con las de Iglesias.

De hecho, ha señalado que Urbán le ha pedido disculpas y le ha dicho que no está satisfecho con esas declaraciones. "Creo que hay que sacudirse complejos que me parece que son más de los años 90", según Errejón, quien ha señalado que "ni IU, ni POSE, ni Ciudadanos, ni Vox ni el Partido Pirata".

Al contrario, ha reivindicado a Podemos como "una formación morada que le habla al conjunto de la gente que ha sido golpeada por la crisis y que dice que hay que unir a los de abajo para hacer frente a los desmanes de los de arriba", ya que "ese es el proyecto con el que nacimos en las elecciones europeas y con el que conseguimos 5 millones de votos". Ese es el proyecto, añade, que defiende para Podemos y desde 'Recuperar la ilusión'.