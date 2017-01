Un juez archiva el caso de las pasarelas adjudicadas por PAS al arquitecto Lejárraga

El llamado caso Pasarelas es una pieza separada que fue abierta a raíz de una denuncia presentada por Podemos, en la que se investigaba la adjudicación de las obras en 2006, cuando el presidente era el regidor de Puerto Lumbreras, y que investigaba si se habían cometido irregularidades por el fraccionamiento del importe del proyecto en cinco facturas.

En el auto, del 23 de enero de 2017, el juez expone que han transcurrido seis meses desde que se abrió la causa sin que se haya realizado diligencia alguna y sin que la Fiscalía haya reclamado antes de ese plazo la declaración de causa de especial complejidad, lo que habría permitido alargar la instrucción en otros doce meses.

El fallo añade que «contando solamente con un testimonio, no practicándose declaración de investigados en el plazo de seis meses ni otra prueba, lo que impide el hipotético dictado de un auto acordando la continuación de las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado, puesto que no puede dictarse el mismo sin que el investigado sea escuchado en declaración, solo procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones».

Las diligencias fueron incoadas contra el arquitecto de las obras, Martín Lejarraga, uno de los investigados en el caso Auditorio, motivado por presuntas irregularidades en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras.

El portavoz en la Asamblea, Óscar Urralburu, dijo ayer que «es muy llamativo que lo que parece ser el primer archivo de un caso de corrupción por la aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal parezca un traje hecho a medida para que se escape de la Justicia el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez». Urralburu señaló que el archivo del caso Pasarelas de la Rambla de Nogalte muestra cuál es la verdadera cara del Partido Popular ante un caso que podría haber sentado al presidente Pedro Antonio Sánchez en el banquillo, y es dinamitar el trabajo de los juzgados para que las causas nunca se resuelvan y todo quede en papel mojado».

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea Regional, Víctor Manuel Martínez, respondió que «la estrategia del continuo uso de las denuncias judiciales como instrumento de acoso político no puede dar frutos, si detrás de esas denuncias no hay nada, como ha ocurrido en el presente caso. Es fácil denunciar pero mucho más difícil demostrar». El portavoz popular considera que «seis meses son plazo suficiente para aportar la más mínima o elemental prueba de la veracidad de aquello que se denuncia. El PSOE de Puerto Lumbreras y Podemos, ambos personados en la causa principal, han tenido tiempo más que suficiente para acreditar las supuestas irregularidades que denuncian». Añadió que con el archivo de estas diligencias son ya son 15 las denuncias que no han llegado a prosperar.