51 nuevos ciberexpertos en la Región

Entre vítores, aplausos y palmadas en la espalda de sus compañeros y amigos, se levantaron ayer de sus pupitres los 51 alumnos murcianos que, tras cinco días y diez charlas, recogieron el carné que les otorgaba el título de 'ciberexpertos'.

Los niños y niñas de sexto de primaria del Centro Escolar El Buen Pastor, de Murcia, han sido los primeros de la Región en recibir una semana de formación sobre ´ciberacoso´, ´sexting´ y, en general, los peligros que conlleva el manejo de Internet y las redes sociales. El curso, impartido por los Delegados de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, ha tenido como objetivo "facilitar a los chicos un mecanismo para trabajar con seguridad en redes sociales", explicó antes del acto Damián Romero, jefe de la Brigada Provincial de Seguirad Ciudadana y el encargado de entregar la distinción a los niños. "Internet tiene muchas ventajas pero también ciertos riesgos, y ahí es donde tenemos que hacer hincapié", añadió, contento por el éxito que ha tenido el curso.

El jefe de la Brigada afirmó que las estadísticas de acosos escolar en la Región son similares a las de otras provincias y que «no hay razón para alarmarse», pese a que los datos del INE del año pasado situaron a la Región como la comunidad con más porcentaje de víctimas de bullying y ciberbullying, por encima de la media nacional.

Los alumnos que han recibido la formación tienen entre 11 y 12 años, pero ya manejan Internet mejor que muchos adultos y están registrados en redes sociales como Snapchat, Youtube, Hangout y usan Whatsapp. Pese a que los casos de ciberacoso suelen darse en jóvenes un poco más mayores, se ha escogido esta franja de edad «por prevención, para que empiecen a ser conscientes cuanto antes». Para motivarles y que se tomaran en serio las charlas formativas, se les realizó un examen al finalizar las clases, que debían aprobar para convertirse en ciberexpertos, algo que todos han conseguido.

«Nos han enseñado cómo tendríamos que actuar en caso de acoso por Internet, a quien tendríamos que avisar y que hacer antes y después de que ocurriera», explicó Pablo Galán, uno de los niños de 11 años que ya ha recibido la formación. Gracias al curso, Pablo sabe que si alguien que no conoce le envía una solicitud de amistad no debe aceptarlo y también ha aprendido a detectar el ciberacoso. «Me podrían pedir una foto y si yo se la mando esa persona me podría chantajear, amenazándome con enviársela a mis padres o a cualquiera», contó el pequeño con su carné de ciberexperto en la mano. Además, asegura que desde que ha recibido las charlas su forma de usar las redes sociales ha cambiado: «Ahora no utilizo tanto Internet como antes, me voy más a jugar con mis amigos, no me conecto tantos a las redes sociales y estoy más atento». Su compañera de clase, Carmen Balibrea, tras escuchar las palabras de su amigo mostró con seguridad los conocimientos aprendidos y puntualizó que «si alguien sufre ciberacoso hay que contárselo a los profesores o a los padres y si la cosa no cambia... ¡hay que denunciarlo a la policía!».

Estos 51 alumnos de sexto de primaria ya tienen claro cómo actuar si detectan un perfil sospechoso en sus redes sociales y pronto lo tendrán igual de claro más niños de la Región, ya que el proyecto, que ha empezado este año, abarcará quince centros más. De esta forma los centros educativos murcianos muestran su compromiso con esta modalidad de acoso. Sin embargo, aunque los docentes juegan un papel crucial en estos casos, desde la Policía Nacional señalaron que es esencial la «educación en la familia, es fundamental que los padres se impliquen, ya que el niño va a mostrar signos inequívocos de que algo está pasando».