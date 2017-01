La ola polar 'perdona' a las hortalizas y beneficia al arbolado

Un kilo de calabacines a 20 libras –unos 23 euros– y 'restricciones' para comprar lechugas. Estos son dos de los efectos que en los mercados europeos –en este caso en Inglaterra– está teniendo las condiciones climatológicas de los últimos días.

«Nosotros hemos tenido suerte porque el temporal de frío y nieve no ha barrido los cultivos como en Italia, Grecia o Turquía y podemos atender a nuestros clientes», apuntó Juan Marín, presidente de la asociación de productores y exportadores Proexport.

Marín explicó que al no haber producción con excesiva oferta, porque tampoco los invernaderos de Centroeuropa pueden abastecer a todos los mercados, «se está vendiendo muy bien y con precios altos», si bien no quiso entrar en detalles. Lo cierto es que se parece muy poco a campañas de años anteriores, donde hubo que llegar a destruir producción.

Por lo que respecta al reciente temporal, indicó que el reciente temporal ha ocasionado «casuísticas de todos los colores», si bien apuntó que en cultivos como la coliflor y el brócoli no hay pérdidas y que, en el caso de la alcachofa, que es más sensible al frío, «la planta no ha sufrido, sólo la flor y en determinados lugares».

«Es importante que se sepa que podemos seguir atendiendo a nuestros clientes», subrayó. «Esta última borrasca ha sido más llamativa que desastrosa y la lluvia que vino al día siguiente de la nieve fue milagrosa». Recordó que para el arbolado el frío es bueno.

Javier Soto, portavoz del sector de la lechuga de Proexport, apuntó que está por ver cómo ha afectado a las plantas esta última borrasca. Los productores cubrieron con una 'manta térmica' las fincas para evitar las heladas.

Las mantas térmicas regulan la temperatura similar a un invernadero, manteniéndolas altas durante más tiempo. Al aumentar algunos grados más durante algunas horas, en los periodos iniciales después del transplante, hace que el crecimiento sea más rápido, «con lo que se pueden recuperar algunos días del retraso de transplante por las lluvias de diciembre», apuntó Soto

«No hace milagros, pero ayuda, aunque con fuertes vientos, heladas y si se dejan demasiado tiempo puede ser contraproducente», añadió. De hecho, están a la espera de retirar estos plásticos para comprobar el estado de los cultivos.

Soto calculó que tras las inundaciones de diciembre se había producido una merma de hasta el 40 por ciento de la producción, y que «aunque tenemos mejores precios, nos son los que pagan los consumidores».