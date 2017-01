Lola Sáchez: "Parece que en la Región de Murcia se ha tomado partido por Errejón cuando eso no es cierto"

Volver a los orígenes. Es lo que quiere la eurodiputada cartagenera Lola Sánchez Caltendey para Podemos de cara a Vistalegre II. Más de dos años después de ser elegida en las elecciones de 2014, reclama a Urralburu más presencia de las bases en la toma de decisiones, más contacto con la sociedad civil y más protagonismo para los cargos municipales. No cree que Trump acabe con el TTIP que tanto ha criticado y anuncia que dará guerra en Bruselas por el Mar Menor.

La cartagenera Lola Sánchez Caltendey lleva en Podemos desde el principio, desde aquellas elecciones europeas de 2014 en las que un nuevo partido liderado por un joven con coleta sorprendía a todos metiendo cinco diputados, entre los que se encontraba ella, en el Parlamento Europeo. Más de dos años después, Lola Sánchez continúa en la Eurocámara. El viernes atendió desde Bruselas a este diario, vía Skype, para reflexionar sobre el pasado, el presente y, sobre todo, el futuro de Podemos.

Usted lleva en Podemos desde los inicios, desde las elecciones europeas de 2014. ¿Hasta qué punto ha cambiado la organización desde entonces? Ha cambiado mucho, pero porque no ha habido más remedio que hacerlo. En Vistalegre I yo defendía un modelo de partido muy diferente al que acabó saliendo. Entonces, una gran mayoría de los inscritos decidió que hacía falta convertirse en una gran máquina de guerra electoral, con una estructura organizativa más vertical de lo que nos hubiera gustado a todos. Pienso que ese momento ya ha pasado. Ya no tenemos que construir un partido al mismo tiempo que afrontamos una cita electoral tras otra, con el enorme ataque que sufrimos por parte de medios de comunicación y otros partidos políticos. Ahora entramos en otra etapa mucho más estable y más tranquila. Deberíamos volver a las ideas originales que ilusionaron a tanta gente.

De cara a Vistalegre II promueve usted la iniciativa ´Circulando Podemos´. ¿Qué proponen ustedes para Podemos? Es una idea que nace de las bases, de las auténticas bases, de la gente que participaba originariamente en los círculos. Se trata de volver a la idea de horizontalidad organizativa y participación, de manera que se constituyan espacios en los que la gente se pueda empoderar. Dejar un poco de lado esta estructura tan vertical y estos órganos unipersonales, que además son sistemáticamente ocupados por hombres. Hay muy pocas mujeres secretarias generales para ser una formación que se define como feminista. No sólo hay que hablar, hay que actuar. Se trata de intentar integrar en los órganos de decisión a todas las personas y partes del partido que deben estar ahí tomando decisiones: cargos electos municipales, las bases a través de los círculos, la sociedad civil que está fuera del partido... No podemos tener un partido con una estructura orgánica totalmente separada de las bases y de lo que se hace en la calle. Porque, entonces, nos convertiríamos en un partido de la vieja política. Ya quisieran otros tener el apoyo popular que Podemos tiene en la calle. Incluso con esta estructura vertical que a muchos no nos gusta, hemos visto cómo en cada momento que ha sido necesario a gente que ha dejado gran parte de su tiempo para sacar adelante las campañas, incluso poniendo recursos de su bolsillo. Toca integrar a esta gente en la toma de decisiones.

Una de las cosas que proponen es las portavocías compartidas. ¿Cree que sería producente no contar con una cara visible, con un líder? No nos referimos con eso a la estructura estatal. Yo, desde siempre, he apoyado a Pablo Iglesias como secretario general. En Vistalegre I, pese a defender otro modelo de partido, subí a la tribuna a decirle a Pablo que no cuestionaba su liderazgo. Le necesitamos a él, pero también necesitamos a mucha más gente empujando. En los territorios es diferente, sí que podemos dotarnos de portavocías más plurales. Está claro que a los electores se les queda más una sola referencia, pero esto forma parte de la vieja política, de los liderazgos basados en la fe. Tenemos que cambiar el tipo de liderazgo y basarlo más en los hechos. Yo me fío de ti porque veo lo que haces y eres transparente. El servidor público es el que lleva a las instituciones o los órganos internos la voz de las bases.

¿Están ustedes más cerca de Pablo Iglesias o de Íñigo Errejón? Nosotros no hablamos de nombres ni de familias. ´Circulando Podemos´ nace con la idea de romper la dinámica de luchas de clanes. A la gente no le preguntamos si es de Íñigo o de Pablo. Nuestra gente apoya un modelo organizativo a nivel territorial que lo que puede hacer es romper con las dinámicas de luchas familiares. Si creamos espacios plurales donde cabemos todos, esas pugnas ya no tendrán sentido. Pero si seguimos teniendo órganos unipersonales, siempre habrá gente que se sienta huérfana.

En la Región, una parte importante de la dirección de Podemos se ha posicionado con Errejón. ¿Qué le parece? Me pareció extraño el documento 'Más Región', porque habla de cosas que hay que debatir después de Vistalegre II. Tampoco nos ha gustado que hagan parecer que todo Podemos en la Región de Murcia ha tomado partido por el modelo organizativo y político de Errejón. Eso no es cierto. Es como si nosotros hubiéramos llamado a Circulando Podemos 'Cartagena Circulando Puede' o algo así. Sería excluir a mucha gente que no piensa como nosotros y que también es de aquí. También es problemático que el aparato de la Región utilice recursos que son de todos para promocionar una parte del partido. Eso no pasaría con una organización mucho más plural. Que haya familias no es malo de por sí. Lo que es malo es que se generen dinámicas excluyentes.

¿Qué balance hace usted de la gestión de Óscar Urralburu como secretario general de Podemos en la Región? En cuanto a su actividad institucional, me parece modélico. Hace un gran trabajo parlamentario. En cualquier debate en la Asamblea queda evidente su superioridad argumentaria. Pero para que el PP no obtenga el 47% de los votos en la Región, necesitamos un partido en movimiento, no un partido-institución. La Región es un territorio muy difícil para nosotros, con mucho clientelismo en favor del PP. Lo que hay que hacer es integrar la actividad parlamentaria con la actividad en la sociedad civil. No podemos ni debemos encerrarnos en las instituciones.

¿Se ha planteado usted disputarle el liderazgo del partido en la Región? Yo siempre digo que me apasiona el trabajo en el Parlamento Europeo. Es necesario estar aquí, porque nos vienen muchas amenazas desde Europa con los nuevos fascismos, los recortes, etc... Pero nunca me he desligado de la Región de Murcia ni de mi ciudad, Cartagena. Y ahora, que es el momento de repensar e imaginar el Podemos que queremos, estoy aquí. Quiero participar o aportar todo lo que pueda. Si mi presencia sirve para animar a la gente de las bases a que den su opinión y participen, haré lo que me pidan.

¿Cree que se podían haber conseguido mejores resultados en la Región en las dos últimas elecciones generales? Es que con esa separación que hay en Podemos con la organización vertical se ha obviado a los círculos, que son los que escuchan a la gente en la calle, los que arrastran a los ciudadanos para ponerse a pensar, para hacer política. Esa separación ha llevado a que los resultados en la Región no hayan sido los esperados. También quiero reivindicar a los cargos municipales que tiene Podemos en sus distintas confluencias, que hacen un trabajo excepcional en los ayuntamientos, cercano y directo, atendiendo a los problemas de los ciudadanos. En la Región están tremendamente abandonados. Muchas veces, la difusión de su actividad depende mucho del capricho del secretario general municipal de turno. Y éstos alguna vez han echado por tierra en las redes sociales el trabajo que hace esta gente. Los cargos municipales también son Podemos, aunque no les dejaran presentarse con su marca a las elecciones municipales. Participan en los círculos y quieren integrarse en los órganos, pero no les dejan. En la Región tenemos ejemplos como Fernando Miñana en Molina, que ha tenido que enfrentarse varias veces a los órganos regionales, como Pilar Marcos (Cartagena), Víctor Egío (Santomera)... Tenemos unos cuadros municipales espectaculares a los que no se les da importancia.

Lleva usted ya más de dos años en el Parlamento Europeo. ¿Qué balance hace de lo que ha hecho? Ha sido entretenido, y lo que nos queda. Ahora veremos cómo se va a gestionar el Brexit y las consecuencias que va a tener. Ni siquiera los británicos saben muy bien por dónde tirar. Tenemos en el Parlamento Europeo un trabajo ingente, pues como le decía antes estamos viviendo un auge de los fascismos. En Francia, en Holanda, en Alemania... La extrema derecha recoge el descontento creado por las políticas de la derecha. Tenemos una situación muy complicada en el Parlamento Europeo. Hay una Gran Coalición, formada por los grupos popular y socialista, que sigue con su agenda de recortes, austeridad, poca transparencia, castigo a estados periféricos, y enfrente la extrema derecha. Al final nosotros somos la única vía de escape a esta pescadilla que se muerde la cola. En lo que respecta a mi actividad, ahora voy a ser ponente de un informe sobre la cadena de valor textil. Es la primera vez que una eurodiputada de Podemos va a ser ponente de un informe de este tipo. En España tenemos a Inditex, una de las industrias más complicadas en temas de derechos laborales. Queremos obligar a la Comisión Europea a legislar para que las empresas textiles no violen los derechos humanos en países en vías de desarrollo. Intentamos darle prioridad a cualquier cosa que nos llega de Murcia, teniendo en cuenta que somos una región periférica dentro de un país periférico. Y es complicado.

¿Qué espera ahora de Donald Trump? Es un gran misterio para todos. Vimos cómo decía unas cosas en la campaña electoral que parece que no va a llevar a cabo. O sí. Me refiero al TTIP. Trump ha dicho que se opone a este tipo de tratados de libre comercio, pero ha elegido a secretarios que proceden de la gran industria, a petroleros y banqueros que han redactado este tratado desde la sombra. Decir lo que la gente quiere oír pero decir lo contrario sí que es populismo. El TTIP está congelado, a la espera de lo que haga Trump. Pero no lo va a matar él. Habrá un intento de volver a las negociaciones, cambiándole el nombre o troceando el tratado en varias partes y negociar algunos puntos de manera sucesiva. El TTIP tiene detrás a los grandes poderes económicos, y el nuevo presidente de EE UU es parte de ellos, no su enemigo.

¿Qué se puede hacer desde la Unión Europea para salvar el Mar Menor? Eso no lo sé, porque no soy científica, pero debemos tener muy claro que las medidas que está tomando el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez no van por el buen camino. Ahora en Fitur han vendido el Mar Menor con unas fotos como si fuera el Caribe, insistiendo en que debe seguir siendo foco turístico de referencia. Yo estoy a favor de que sea foco turístico, pero no puede ponerse el beneficio económico por encima de la sostenibilidad de todo un entorno natural. La próxima semana viene a Bruselas la Plataforma del Mar Menor, para registrar su iniciativa en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Esperemos que la Comisión Europea, que ha mandado fondos durante años para la sostenibilidad del Mar Menor, dé un buen tirón de orejas al Gobierno regional. Lo que no puede ser es que después de lo que pasó el pasado verano en el Mar Menor, el Ejecutivo abra el debate sobre la pasarela de San Pedro del Pinatar. ¿En qué están pensando?