La globalización que nace en alta mar

Fachada de las instalaciones de New Concisa, empresa ubicada en la pedanía ciezana de Ascoy

El esfuerzo y la vitalidad creadora de Jesús Sánchez Barqueros pusieron una semilla que poco

a poco comenzó a dar sus frutos. De su mano nació New Concisa, una empresa que en sus inicios se concibió como un pequeño negocio de venta de pescado y que en la actualidad, con la nueva generación de sus hijos al frente, se encuentra en plena expansión.

Uno de los indicadores del éxito de cualquier empresa es la capacidad de la misma para convertir en realidad las metas trazadas en cada momento. Ofrecer a los clientes un producto de calidad es un objetivo prioritario y en torno a él giran todas las acciones emprendidas, que tienen un denominador común: hacer llegar al usuario el producto que demanda. En New Concisa, compañía que se localiza en Ascoy (Cieza) y que acumula más de tres décadas de experiencia en la elaboración de cefalópodos congelados y otros productos alimenticios procedentes del mar, se apoyan en tres pilares fundamentales (pasión, tradición y compromiso) a la hora de garantizar resultados.

Jesús Sánchez (gerente), con la ayuda de sus hermanos Pilar y David, se halla al frente de un equipo humano que hace posible crear un proceso de organización que ha permitido que la empresa se asegure un lugar más que relevante en el exigente mercado actual. La recompensa obtenida hasta el momento es el resultado de un esfuerzo colectivo de importantes dimensiones, representado, como reconoce la propia dueña este negocio, en «la búsqueda de los principales caladeros del mundo», lo que posibilita que New Concisa cuente con «una de las gamas más completas del mercado de productos ultracongelados, ofreciendo tanto productos en materia prima como elaborados».

Cefalópodos, mariscos, pescados y otros preparados listos para consumir completan un catálogo de la más alta calidad para satisfacer a todos los clientes, ya sean de ámbito nacional o internacional, a través de unos servicios comerciales eficaces. Sus productos provienen de alta mar y siguen unos controles muy estrictos de calidad, manteniendo la frescura en todos ellos. A esto hay que sumar la utilización de técnicas y maquinaria moderna, así como el crecimiento de la empresa, que no ha impedido que se siga cuidando con mucho mimo el contacto personal con el cliente. Tampoco se ha perdido el control ni la manipulación artesanal en la preparación y producción de los productos, circunstancia que acerca el resultado de los procesos a las peticiones realizadas por el cliente.

Evolución permanente

«New Concisa se caracteriza por estar en continua evolución, por lo que aplicamos las últimas tecnologías y las adaptamos a nuestro modelo de producción, envasado, administración y servicio. A través de estrictos controles de calidad controlamos el producto desde su origen hasta su comercialización, garantizando la óptima calidad de nuestros productos tanto en su origen como en su presentación final», señala Pilar Sánchez, que también tiene claro que «nuestro compromiso con el cliente y su satisfacción está presente en cada uno de los procesos que componen nuestra cadena de producción». Ahí reside, precisamente, una de las claves que explican por qué esta compañía ha ido evolucionando tomando como punto de partida una idea claramente definida: «Somos una empresa familiar que nace por el esfuerzo y la vitalidad creadora de Jesús Sánchez Barqueros. Desde sus inicios, como un pequeño negocio de venta de pescado, hasta lo que es hoy en día, New Concisa ha pasado por los procesos propios de la evolución que los mercados y los nuevos tiempos han ido exigiendo, sabiéndose adaptar a las necesidades de cada momento».

La esencia del negocio se ha mantenido intacta pese al transcurso de los años, y de ello se ha encargado la nueva generación de sus hijos, que, tal y como apunta la actual dueña, ha sido capaz de aportar «ideas y horizontes renovados», apostando de esta forma por «el objetivo de avanzar con paso firme hacia un futuro que haga reforzar la idea original que en su día tuvo su fundador».

Público mayorista

New Concisa distribuye, fundamentalmente, a mayoristas de los principales países europeos (España, Italia, Francia y Portugal), que desde hace tiempo disfrutan de la calidad de sus creaciones. Asimismo, abarca el mercado estadounidense gracias al despliegue realizado por el departamento comercial de New Concisa Usa, que posibilita alcanzar día a día el objetivo de globalizar sus productos.

«Un objetivo presente es la idea de poder entrar con nuestros productos en cadenas de supermercados e hipermercados, con el fin de poder hacer llegar directamente al consumidor final toda nuestra oferta de productos», explica Pilar Sánchez.

Los esfuerzos y las ilusiones por conseguir un funcionamiento óptimo en todos y cada uno de los departamentos se aúnan en el equipo de trabajo del que puede presumir la compañía, que «no pierde de vista el motor que supone ser una saga empresarial familiar».

Presente y futuro

New Concisa se encuentra en plena expansión, como se demuestra con la reciente puesta en marcha de un nuevo centro de producción en Chile, con el que se pretende «abarcar nuevos mercados, así como aumentar nuestro volumen productivo». «Nuestro firme objetivo de desarrollar una estrategia global y de futuro hace consolidar nuestra posición tanto en el mercado nacional como internacional, que verá reflejada sus resultados a la hora de cubrir las necesidades de nuestros clientes y el nivel de competitividad exigido por el mercado. Trabajamos diariamente para que la calidad de nuestros productos traspase fronteras», reconoce Pilar Sánchez, cuya empresa «es el resultado de un continuo espíritu de superación y crecimiento». «Nuestra próxima presencia en importantes ferias del sector como la Seafood Expo North America, que se celebrará el próximo mes de marzo en Boston; y la Seafood Expo Global de Bruselas en el mes de abril, son una muestra de que la evolución de New Concisa no se detiene, queriendo obtener, con nuestro esfuerzo y dedicación, la confianza de más clientes y hacer llegar nuestra gama de productos a todos los lugares del mundo», afirma.