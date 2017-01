Suspendidas las clases este viernes por el temporal de nieve en ocho municipios de la Región

La Consejería de Educación y Universidades, en coordinación con los diferentes ayuntamientos y con la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, y debido a la nieve y lluvias caídas en la Región, ha establecido para mañana, viernes 20 de enero, el cierre de colegios e institutos en los municipios de Aledo, Bullas Caravaca de la Cruz, Calasparra, Cehegín, Moratalla, Pliego y Yecla.

También estarán cerrados los centros de las pedanías altas del municipio de Lorca: Zarzadilla de Totana, Avilés, Coy, La Paca, Zarcilla de Ramos y La Parroquia, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

La consejería traslada a los docentes y al personal de administración y servicios de los centros afectados que nadie destinado en estos lugares, incluido el equipo directivo, tendrá que acudir al centro educativo, salvo que fueran requeridos por las autoridades para atender alguna emergencia.

En todo caso, los directores de los centros se mantendrán atentos durante toda la jornada a la información que se difunda por los canales oficiales de esta consejería.

Con independencia de la suspensión de clases, el profesorado itinerante no efectuará desplazamientos por las rutas señaladas por las autoridades como peligrosas. En caso de no existir rutas alternativas seguras, podrán optar por no asistir a su centro, comunicándolo a primera hora de mañana.

La consejería informa a través de la cuenta oficial de Twitter @Educarm en tiempo real de cualquier incidencia que afecte a los centros educativos y al personal, y recuerda que la única información relevante a la que debe darse crédito mientras persista la situación de emergencia meteorológica es la procedente de organismos oficiales.