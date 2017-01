"El Mar Menor no está muerto"

«El Mar Menor no está muerto y se puede recuperar». Este es el mensaje que el Gobierno de la Región de Murcia quiere lanzar en la XXXVII Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), inaugurada ayer por el rey Felipe VI, con el objetivo de evitar que la degradación de la laguna vivida el pasado verano pueda disuadir a los turistas de volver a las playas de Cartagena, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar en la temporada estival de este año.

La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, y el titular de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, informaron ayer en el recinto ferial Ifema, donde se celebra Fitur, de las causas que motivaron la situación vivida el verano pasado en el Mar Menor y de las actuaciones que se están realizando para la recuperación de este espacio único. Según Cachá, «el Mar Menor ha sufrido un estrés ambiental provocado por diversas fuerzas motrices propias del desarrollo socioeconómico del entorno, sin obviar el cambio climático, más manifiesto en lagunas como esta». Así, las elevadas temperaturas en el fondo del Mar Menor provocaron una proliferación de fitoplancton, que afectó sobre todo a la coloración y el estado del agua.

No obstante, afirmó la consejera de Medio Ambiente, actuaciones como el cese de los vertidos de la rambla del Albujón y la construcción de la red de filtros verdes, así como la colaboración de la comunidad científica, van a permitir revertir la situación. «El Mar Menor no está muerto y se puede recuperar», indicó, por su parte, el consejero Juan Hernández, quien cree que el estado de la laguna no tiene por qué afectar a la actividad turística. «Una parte importantísima del proceso de recuperación de la laguna consiste en dar a conocer el Mar Menor y su entorno, y ofrecer toda la variedad y posibilidades de este destino vacacional y turístico», declaró el responsable de Turismo, quien reiteró que el Ejecutivo regional tiene en sus planes potenciar los deportes náuticos en este entorno. Juan Hernández recordó que en la campaña del pasado año el número total de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros del Mar Menor y La Manga fue de 1.369.097, casi la mitad del total de la Región de Murcia.

«El Mar Menor siempre fue y es muy atractivo para el turismo familiar, pues la tranquilidad de sus aguas y la oferta de ocio hacen que sea un destino ideal», explicó Juan Hernández. El consejero precisó además que la oferta hotelera en el Mar Menor (La Manga y litoral interior) está formada por 57 establecimientos (hoteles y pensiones), que suponen 8.962 plazas.

Los consejeros detallaron también las actuaciones de emergencia que se van a realizar en las playas del Mar Menor para recobrar los más de 120.000 metros cúbicos de arena que se perdieron con el temporal de lluvias del pasado diciembre.

La laguna fue, pues, la principal protagonista, junto al Año Jubilar de Caravaca del primer día de Fitur en el stand de la Región de Murcia, donde se muestra toda la oferta turística murciana. En la feria estuvo el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, quien señaló que el turístico «es el sector en el que más podemos crecer en menos tiempo». El jefe del Ejecutivo autonómico se refirió también a que contar en el futuro con nuevas infraestructuras como el AVE o el aeropuerto internacional permitiría a la Región dar un paso de gigante en el desarrollo del turismo.