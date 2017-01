Desaparecen los 'flecos' de la PAU

Que los exámenes de acceso a la universidad (PAU) sea iguales, independientemente de la Comunidad Autónoma que los convoque, y que los resultados de cada asignatura «se lean igual», es el objetivo último de la sectorial de Estudiantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), que se reunió ayer en Murcia por ser la ciudad del rector que la preside, en este caso, el de la Universidad de Murcia, José Orihuela.

«La Ley dejaba muchos flecos, libres a la interpretación, por lo que es importante que todas las universidades públicas hagamos la prueba de la misma manera y también leamos los resultados con las mismas fórmulas para evitar conflictos entre las universidades. Es mantener con garantías el distrito único y librarnos de posibles reclamaciones de los alumnos», apuntó Orihuela.

En la Región de Murcia unos seis mil alumnos están pendientes este año de los exámenes.

Entre los flecos despejados figuran el tipo de puntuaciones para cada asignatura, cuáles se van a tener en cuenta y cuáles no, etc. Y quiénes van a elaborar la prueba. En este punto Orihuela indicó que «el examen se hará como antes, no hace falta que sean funcionarios los que los confeccionen».

El rector reconoció que había sido «un largo camino para llegar al mismo punto de partida, pero esto es la vida; esto pasa en Educación muy a menudo y es una pena». La Crue decidirá, en su reunión de hoy, si da el visto bueno o no a las propuestas.

Por su parte, la consejera de Educación y Universidades, Isabel Sánchez-Mora, que acudió invitada a la reunión de la sectorial, manifestó que los alumnos tenían que estar «tranquilos, porque la solución está dada y la prueba asegurada y será casi igual a la PAU» del curso anterior.

Recordó que en la Región los vicerrectores y los directores generales llevan trabajando «mucho tiempo» para ello, insistiendo en que sólo van a entrar las asignaturas de segundo curso de Bachiller. «Y sus profesores ya saben lo que tienen que hacer y cómo conducir» a los estudiantes.

Esta Comisión regional ultima los modelos de examen. Sin embargo, las normas definitivas llegarán con un cuatrimestre de retraso respecto a los estudiantes del 2º de Bachiller del curso pasado.

Unificar las titulaciones

Por otra parte, y aunque este asunto no se vio ayer, el rector de la Universidad de Murcia (UMU) defendió la necesidad de desbloquear definitivamente los cursos que debe tener cada grado universitario (si 4+1,3+2, etc.) porque «ya hay un nuevo gobierno y una nueva situación política para ponernos todos de acuerdo»

En opinión de José Orihuela, hay que centralizar la decisión y «no debe dejarse a la autonomía universitaria como estaba planteado» desde el Ministerio. «Espero que sean receptivos, aunque es un tema difícil y complejo», dijo el rector.

La UMU es partidaria de que los grados que puedan adaptarse a tres años lo hagan pero con la condición «imprescindible» de los precios de los cursos de máster.