La nieve llegará a la costa y no se descarta en Murcia ciudad

El frío y el viento van a estar muy presentes esta semana en la Región, dejando un "clima extremo". Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), vendrán acompañados de una alta posibilidad de nevadas en algunos puntos.

Durante la madrugada del miércoles la cota de nieve va a ser muy baja, entre los 50 y 100 metros, por lo que se espera que caigan copos a nivel del mar. Así, en la costa el riesgo de precipitaciones será alto y es posible que los montículos que rodean zonas como San Javier puedan teñirse de blanco.

La nieve podría llegar incluso a la ciudad de Murcia, dónde la posibilidad de precipitaciones será alta por la tarde. No obstante, la Aemet adivierte que en ese momento del día la cota habrá bajado y la posibilidad de nieve no será tan alta como en el litoral, aunque no se descartan algunos copos.