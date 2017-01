Los partidos se miran el ombligo

Tanto los partidos tradicionales, PP y PSOE, como los nuevos, Ciudadanos y Podemos, celebrarán este año procesos congresuales en la Región para tomar un nuevo impulso

Los partidos políticos de la Región de Murcia aprovecharán 2017 para llevar a cabo los procesos de renovación de sus estructuras internas, una vez que el horizonte parece despejado de convocatorias electorales, que han centrado la actividad de las formaciones, tanto las nuevas como las tradicionales, en los dos últimos años.

Los ´viejos´ partidos, PP y PSOE, tenían que haber celebrado el pasado año sus respectivos congresos regionales, pues el mandato tanto de Ramón Luis Valcárcel, en el caso de los populares, como de Rafael González Tovar, en el lado socialista, habrían expirado en 2016 si no se hubiera producido la situación de bloqueo político en España durante casi un año, que aplazó los asuntos internos.

Todavía no hay fecha concreta para ninguno de los congresos o asambleas autonómicas de los respectivos partidos, pues primero se tienen producir los cónclaves nacionales. El primero en llegar a cabo su proceso interno será Ciudadanos, el 4 y 5 de febrero. Le seguirán Partido Popular y Podemos que, pese a sus profundas diferencias, han coincidido en celebrar sus respectivos congresos el 10, 11 y 12 de febrero.

Una vez que estos concluyan, se producirá la renovación de la estructura interna tanto a escala municipal como autonómica, según los tiempos de cada partido. Por su parte, el PSOE, después de unos meses en el limbo, fijó ayer la fecha de su próximo congreso para el 17 y 18 de junio.

Partido Popular

Relevo de Valcárcel tras un cuarto de siglo en la presidencia

El último congreso regional del PP tuvo lugar en mayo de 2012 y del mismo salió reforzado Pedro Antonio Sánchez, el elegido por Ramón Luis Valcárcel para sustituirle tanto en la Comunidad como en el partido. El relevo se produjo en San Esteban, con la etapa de Garre de por medio, pero en el PP todavía no ha podido producirse porque Rajoy ha estado ocupado durante un año con las negociaciones de la investidura. Ahora ya toca. Después del congreso nacional del Partido Popular, al que acudirán 111 compromisarios murcianos, tocará el regional, que se prevé para antes de Semana Santa, que este año cae a mediados de abril. Valcárcel quiere dejar la presidencia, pero esta vez el sucesor no se elegirá a dedo, sino que podría estrenarse el sistema de segunda vuelta que la dirección nacional del PP quiere implantar. Por tanto, podría haber más candidatos para la silla que ocupa el actual vicepresidente del Parlamento Europeo desde hace 25 años. Lo normal es que Pedro Antonio Sánchez, secretario general desde la marcha de Miguel Ángel Cámara, sea presidente del PP en la Región de Murcia a partir de primavera, aunque todo dependerá de lo que decida el TSJ respecto a la admisión a trámite del caso Auditorio y si aguanta la presión a la que lo someterán los grupos de la oposición para que se vaya si finalmente es investigado. Si todo sale según lo previsto y Sánchez es presidente, también habrá expectación por quién sería el secretario general.

PSOE

Un año ´calentito´ con la duda de si continúa Tovar

El del PSRM-PSOE se presenta como el proceso interno más interesante y más incierto. Rafael González Tovar fue elegido en marzo de 2012, por lo que, como Ramón Luis Valcárcel, hace un año que se tenía que haber sometido a examen de militantes y compromisarios. Pero la situación federal se lo ha impedido. Con la fecha del congreso estatal fijada para junio, el cónclave regional podría ser convocado para junio o bien para septiembre. Los socialistas también estrenarán en la Región de Murcia en 2017 el nuevo procedimiento para la elección del secretario general, en el que todos los militantes podrán votar, para que luego los delegados designen a la Ejecutiva. En el PSRM-PSOE se da por hecho que Rafael González Tovar, que en agosto cumplirá 64 años, dejará paso tras cinco años como líder de los socialistas murcianos, dejando el partido con mucho mayor peso orgánico que el que tenía cuando sustituyó a Pedro Saura. En el caso de que se presente a la reelección, tendrá competencia, pues ha surgido un grupo de alcaldes y dirigentes abiertamente crítico con el secretario general y la política llevada a cabo en estos últimos años. Si no lo hace, podría ser el turno de María González Veracruz, que lo tiene complicado volver para la dirección federal del PSOE a no ser que se produzca el regreso de Pedro Sánchez, con quien la murciana se ha significado bastante en los últimos años. La primera parte de este 2017, por tanto, se presenta calentito en el seno del PSOE murciano.

Ciudadanos

Un congreso fundacional en la Región

Ciudadanos celebra el primer fin de semana de febrero lo que podría considerarse como su asamblea fundacional, la primera que lleva a cabo el partido de Albert Rivera desde que es una formación con representación en todo el territorio nacional. Al congreso de Madrid acudirán 27 compromisarios de la Región de Murcia (en función del número de militantes). Según fuentes de Ciudadanos, podrán ser compromisarios todos los afiliados que lo deseen, sin necesidad de avales, con la única condición de estar al tanto en el pago de las cuotas. Los afiliados votarán el próximo fin de semana por la vía telemática y el nombre de los más votados se dará a conocer el próximo lunes. Cada afiliado podrá elegir a 18 compromisarios del total de 27. No hay compromisarios natos, al contrario de lo que ocurre en el PP. Cuando se celebre el congreso nacional del primer fin de semana de febrero en Madrid, será el turno de las asambleas autonómicas y locales. En la Región de Murcia se llevarán a cabo procesos para renovar la estructura de las agrupaciones municipales. Los nuevos líderes locales deberán reunirse para elegir a un coordinador, como ya hicieron a mediados del pasado año para designar a Mario Gómez. La dirección nacional se reserva para sí la elección del delegado territorial (cargo que actualmente ocupa Valle Miguélez) y también se deberá ratificar, de nuevo, al portavoz, así como a los responsables de las diferentes áreas.

Podemos

Adaptarse a lo que se acuerde en Vistalegre II

A Podemos no le correspondería renovar su estructura orgánica en la Región de Murcia hasta los primeros meses de 2018, pues el equipo de Óscar Urralburu tomó posesión a principios de 2015. Sin embargo, la celebración de la asamblea ciudadana extraordinaria Vistalegre II marcará el devenir interno de la formación morada en la Región de Murcia. Ahora el partido está enfrascado en el debate interno, donde Pablo Iglesias e Íñigo Errejón están echando un pulso por imponer su concepción de partido. Así, de Vistalegre II saldrá un Podemos renovado, y probablemente Iglesias y Errejón tendrán que acercar posturas y alcanzar un consenso. Ocurra lo que ocurra en Vistalegre II, Podemos Región de Murcia, y las distintas agrupaciones municipales, tendrán que adaptarse al nuevo modelo de partido. Por tanto, según reconoce el secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, lo más probable es que se adelante la fecha de la asamblea ciudadana autonómica y se celebre a lo largo de este 2017 recién iniciado. Podemos Región de Murcia cuenta con un liderazgo sólido, pues Urralburu ha mostrado en este tiempo ser un dirigente solvente. No obstante, en Podemos hay diferentes tendencias, por lo que lo más probable es que, si hay primarias, el actual secretario general pueda tener competencia interna, como ya la tuvo cuando accedió al cargo.

¿Elecciones autonómicas a la vista?

El año político en la Región de Murcia estará marcado por la decisión que adopte la Sala de lo Civil y Penal de Tribunal Superior de Justicia con relación a la responsabilidad que el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, pudiera tener en el caso Auditorio, tras acusarle la juez de Lorca de cuatro supuestos delitos (prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental). Así, algunos partidos como Podemos no descartan que este año, en función de lo que suceda en los tribunales y las consecuencias políticas que se deriven, se puedan celebrar nuevas elecciones autonómicas. Por el momento, en el Partido Popular no quieren ni comentar esta posibilidad, pues no contemplan otra opción que no sea la de Pedro Antonio Sánchez superando los obstáculos judiciales y agotando la legislatura. En Ciudadanos, en cambio, confían que, si el presidente es finalmente investigado, renuncie y deje paso a otro diputado del PP en la Asamblea Regional.