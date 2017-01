Los corazones murcianos son los que más sufren el colesterol

Los murcianos están entre los ciudadanos españoles con los índices más altos de colesterol malo (cLDL) junto a los gallegos, canarios y extremeños. Así lo indica el estudio ENRICA de nutrición y riesgo cardiovascular en España en el que se ha basado la Fundación Española del Corazón para lanzar su campaña de concienciación #nomasde200 con la que quiere advertir sobre el incremento del colesterol después de los excesos de las fiestas navideñas, los riesgos que implica el tener el colesterol alto y las medidas a adoptar para evitarlo aprovechando los buenos propósitos que vienen asociados al comienzo de un año nuevo.

Este informe alerta de que 23 millones de españoles, es decir, más de la mitad de la población, tiene el colesterol por encima del nivel de riesgo (200mg/dl), dato que en personas mayores de 65 años aumenta en un 20 por ciento adicional. Ante esta situación, el presidente de la Fundación Española del Corazón, el doctor Carlos Macaya, señala que «las comunidades autónomas con mayor índice de hipercolesterolemia coinciden generalmente con aquellas que presentan una mayor mortalidad cardiovascular».

La comunidad médica se ha mostrado especialmente preocupada ante aquellos casos en los que, pese a estar en nivel 200 o superior, no consideran necesario tomar medidas al no tener síntomas físicos visibles que actúen como aviso. Así, recuerdan que la hipercolesterolemia es un problema serio que puede actuar de forma silenciosa. El colesterol no avisa. Solamente determinadas analíticas permiten detectarlo. Los primeros síntomas son las complicaciones vasculares en forma de angina de pecho o infarto de miocardio, por ello es importante incluir la determinación del colesterol cuando se realizan análisis generales o chequeos de salud. Todo el mundo debería conocer sus niveles de colesterol a partir de los 30 años o ante si hay antecedentes hereditarios.

La OMS hace hincapié en que el 80% de los infartos de miocardio o de los accidentes vasculares carebrales prematuros son prevenibles.