Murcia, Alicante y Almería se unen en un 'Círculo' para traer más agua a la cuenca del Segura

­La unión hace la fuerza. Con esa idea se constituyó ayer en Murcia el Círculo por el Agua, que agrupará a representantes de distintos sectores de la sociedad y economía de la Región de Murcia, Almería y Alicante para acabar con el histórico déficit hídrico de la cuenca del Segura.

«Queremos lanzar un mensaje claro a la sociedad, y es que el problema no está únicamente vinculado a la agricultura», explicó el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, quien hizo de anfitrión de la reunión constitutiva.

«Además, nuestra intención es alejar el debate de la visceralidad en la que está inmerso y dotarle de un contenido más técnico», añadió.

En el encuentro de ayer participaron los representantes de la Mesa del Agua de la Región de Murcia y de la de Almería, y el Foro Pro Agua de Alicante. Un primer paso para lograr trasladar al resto de España esa «unidad de acción» del Levante que garantice, en último caso, el futuro de estas tres provincias, porque «somos conscientes que el partido se juega fuera de casa».

«El debate ético está de nuestra parte, pues que llegue el agua que necesitamos no afecta en nada a las condiciones medioambientales del resto del país y sí puede redundar en un beneficio económico», insistió Jiménez, que deja claro que la solución a la escasez de agua de la cuenca pasa por nuevos trasvases y que tiene la defensa del Trasvase Tajo-Segura como uno de sus principales fines. «No seríamos lo que somos sin esta obra ni tampoco tendríamos asegurado el futuro sin ella», dijo, añadiendo que «no entendemos la demonización de este término, ya que no es sino solidaridad interregional; pero tampoco somos ilusos y sabemos que la inercia no es buena».

No dejan de lado, sin embargo, el uso de otras fuentes como la desalinización y la reutilización de las aguas depuradas.

Este nuevo foro mantendrá, a partir de esta semana, reuniones con sectores de la sociedad civil, como vecinos, amas de casa y padres de alumnos, que no están vinculados directamente con los beneficios del trasvase para sumarlos a esta iniciativa. La universidad y los partidos políticos serán también invitados.