Bichara Khader: "El mundo árabe atraviesa su momento más oscuro"

Bichara Khader es un profesor belga de origen palestino, un árabe cristiano que ayer ofreció una conferencia en la UCAM en el marco del Máster de Estudios Europeos. Prevé un 2017 muy intenso y muestra su preocupación con Trump. Experto en relaciones euro-árabes.

¿Qué le espera al mundo árabe en este 2017 recién iniciado?

Estamos viviendo unos tiempos revueltos y convulsos, con algunos países que se están destrozando, como Siria; otros con mucha polarización, como Irak; así como guerras ignoradas como la de Arabia Saudí en Yemen. También vemos cómo Túnez está luchando para lograr una transición democrática pacífica, un proceso siempre amenazado por el terrorismo. El mundo árabe está atravesando su tiempo más oscuro en años. Ante este escenario, en 2017 no se arreglarán las cosas fácilmente. No sabemos qué pasará en Siria, donde Occidente ha dejado hacer a los rusos, que están imponiendo su agenda. En 2017 se cumplen 50 años de la Guerra de los Seis Días, lo que supone medio siglo de ocupación continua de Israel en el territorio de Palestina. Espero que Europa, ya que de Trump no espero nada, se implique en solucionar el conflicto árabe-israelí, que es el núcleo duro de todo lo que está pasando. Si no conseguimos acabar con este conflicto, seguiremos con mucha radicalización y, como consecuencia de ello, mucho terrorismo en el mundo árabe, con repercusiones para Europa.

No tiene esperanzas en Trump, que tomará posesión en unos días como presidente de los Estados Unidos. ¿Hay temor en el mundo árabe?

Claramente. Sus declaraciones en lo referido al territorio palestino, con su apoyo decidido a Netanyahu, no suponen un buen augurio para su presidencia. Trump rechaza la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba los asentamientos judíos en territorio palestino, una resolución que por primera vez no ha sido vetada por EE UU. Presiento que Trump llevará a cabo una política provocadora para el mundo árabe, para los palestinos en particular. Lo que dice de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén sería considerado como una provocación y generaría no solo entre los palestinos, sino en todo el mundo árabe, un odio a EE UU muy peligroso para el futuro. El único que saldrá reforzado por las políticas de Trump será Netanyahu.

En Europa la situación política tampoco es muy halagüeña, con algunas formaciones políticas que están creciendo y fomentando la islamofobia. ¿Cómo ve la situación en nuestro continente?

Pienso que Europa está entrando en un periodo aleatorio muy peligroso, amenazada por separatismos regionales y por populismos radicales que pretenden salvar Europa volviendo a las fronteras, reconstruyendo muros y vallas. Europa ha sido un proyecto de paz magnífico. Desde 1945 no ha habido una sola guerra entre potencias europeas, lo cual constituye un logro fantástico que los medios de comunicación deberían destacar más. Acabar con el proyecto europeo es volver a las políticas guerreras de antaño. Hay que evitar una marcha atrás hacia la oscuridad de la primera mitad del siglo XX. Respecto a la islamofobia, está claro los actos terroristas que han martirizado a mi país, Bélgica, y a otros como Francia y Alemania, han suscitado una reacción negativa en los europeos, que tienden a atribuir al Islam este clima de inseguridad total. Considerar a los musulmanes como una población que no se integra o no quiere integrarse, y que tiene como objetivo islamizar europa son opiniones simplistas que solo suscitan repliegues comunitarios entre los musulmanes, algo negativo para Europa.

¿Qué podemos hacer para que no haya jóvenes que lo dejen todo para marcharse a combatir con Estado Islámico?

Estos grupos terroristas son producto de políticas económicas disfuncionales adoptadas por los países árabes en estos años, que no han pensado lo más mínimo en el bienestar de la población, sino solo en su propia supervivencia. Hay muchos jóvenes árabes que se han radicalizado por falta de oportunidades económicas. También son consecuencia de políticas occidentales como la insensata guerra de Irak. Para acabar con los terroristas necesitamos más democracia en países árabes y más sensatez en los factores externos, como la política norteamericana.