Los Alcázares sigue crítico

El pasado no es noticia. Y es que es del pasado más reciente del que quieren desquitarse cuanto antes en Los Alcázares. La playa, más parecida a una costa en la que hubo vida antes de que se desatase el caos climático, está impracticable. El Mar Menor, que ya se encontraba en un estado cuestionable, parece una laguna que únicamente recibe desperdicios de sus alrededores. Cuando la entrada al municipio se encuentra próxima, un enorme monte de objetos inutilizables, formado principalmente de colchones que el barro ha coloreado de marrón, da la bienvenida a lugareños y visitantes. La gente sigue sumida en una desesperación optimista que roza la contradicción emocional. Así está el municipio de Los Alcázares tres semanas después del temporal del pasado diciembre.

Las cañas y la suciedad siguen campando a sus anchas en la playa sin arena. FOTO: F. G. P.

Los alcazareños siempre han aludido a su playa con gran orgullo, pero el panorama es aún desolador. No obstante, el paseo que la recorre está volviendo a ser concurrido, aunque en el ambiente no deja de existir una sensación de ´shock´ post-tristeza. No ha habido día desde la tragedia -murió una persona durante el temporal- en que no se hayan visto equipos de limpieza, reparación, recogida o bomberos trabajando sin descanso.

Es por ello que desde la Comisión de Seguimiento del Mar Menor de COEC, que se reunió el pasado martes, han traslado a la Administración la «preocupación» por la próxima temporada turística. Pedro Pablo Hernández, presidente de la patronal, manifestó que el desarrollo económico de la zona «son compatibles con el compromiso de todos».

Terreno aún farragoso

El único tema de conversación que está presente en cada calle, en cada diálogo o en cada charla de café, habla del temporal, de sus consecuencias o de los quebrantos de cabeza que ha provocado en los vecinos. Algunas calles aún mantienen el barro que las anegaba hace tres semanas. Las sucursales bancarias céntricas, cuyos ventanales habían sido destrozados, sí que se encuentran reparadas. Muchas casas, según la zona, están también recuperadas o, al menos, habitables. No sin excepciones. Alguna planta baja precisa de ayuda y otras tantas necesitan obras mayores. El sótano del Ayuntamiento aún muestra los signos de la gran tromba de agua que lo inundó.

El paseo desapareció con el temporal. FOTO: F. G. P.

Ascensión, que, por suerte para ella y su familia, vive en un piso, explica que vio «una pareja anciana intentando saltar de su casa» ante el peligro que suponía para ellos permanecer en la vivienda, inundada, con multitud de aparatos eléctricos. Añade que su marido y su hijo, aterrados al ver que se precipitaba la pareja a una solución tan necesaria como peligrosa, quisieron ayudarla, pero que gracias a los equipos de emergencias, que rescataron a la pareja, pueden hoy contar, con gran optimismo, una historia que estuvo muy cerca de tener un final trágico. «He perdido los tres coches que teníamos, las luces de mi casa se rompieron y mi garaje está anegado hasta el techo. Menudas Navidades hemos pasado. Lo peor es que hay aún mucho trabajo por delante para reparar los innumerables daños», termina.

Los comercios abren con lágrimas

Mientras que hace semanas los equipos de la UME y de Policía Local ayudaban a las casas particulares más dañadas a recuperar su habitabilidad mínima, los propietarios de los comercios debían apañárselas para poder poner fecha cercana en el tiempo a su reapertura.

Éste es el caso de Antonio, que regenta una carnicería. Hace tres semanas, mientras achicaba el agua de su establecimiento, contaba que había perdido un gran lote de carne, aunque ni podía ni quería hacer recuento de los daños. Y hoy, con la carnicería funcionando, sí es capaz de mirar atrás para hacer un inventario de pérdidas. «Cuatro palmos de barro era lo que encontré tras las lluvias y todavía hay que entrar con botas de agua al almacén», admite. Su mujer, que le ayuda en el negocio, confiesa que han perdido «vitrinas, productos, estantes y el coche». «Ahora está en manos del Consorcio y la suerte está echada... ojalá nos ayuden en algo», añade su marido. «Hemos trabajado a contrarreloj para poder cumplir con los pedidos que teníamos, aunque todavía queda bastante», concluyen ambos.

Una comerciante aún tiene mercancía dañada y todavía debe hacer trabajo extra todos los días para devolver la normalidad a su negocio. FOTO: F. G. P.

Sara, que lleva tres semanas ayudando a su padre en la tienda de electrodomésticos familiar, confirma que la mayor parte de los aparatos que tenían «están perdidos». Antonio, el padre y propietario, lamenta que, aunque el perito ya se ha pasado por el establecimiento y ha hecho su trabajo, «ya están poniendo dificultades». «Me han llegado a decir que tengo algunos productos que, aunque no están disponibles para la venta al público, sí que son recuperables», se lamenta indignado. «La pregunta es: ¿cómo voy a vender una lavadora que es ´recuperable´, pero no apta para la venta?», protesta.

Un hotel que se encuentra en los aledaños del Ayuntamiento -uno de los espacios que peores consecuencias tuvo que soportar-, ha tenido que mantener sus puertas cerradas hasta que tenga la certeza de que sus instalaciones son seguras.

A escasos metros de este hotel, el Juzgado de Paz de Los Alcázares retomó su actividad el pasado martes con la esperanza de no tener que volver a cerrar.