La calles del centro de Murcia y Cartagena, entre otros municipios, se llenan desde este sábado de bolsas de compra con el rótulo de ´Rebajas´, aunque la afluencia en comparación con otros años era menor. Con grandes esperanzas puestas en esta temporada, los comercios recogían colas interminables de gente que esperaba para llegar a caja, aunque no en todos los casos para pagar nuevas adquisiciones, ya que, como cada año, las tradicionales devoluciones ´post- Reyes´ atraían a la clientela hasta las zonas comerciales de Murcia.

Las expectativas, según los comerciantes, son muy buenas. De hecho, y gracias a que las rebajas ahora son libres –cada comercio decide cuándo las empieza–, se puede tener una visión más clara del éxito. Precisamente este año muchos comercios aguantaron hasta ayer para comenzar las ofertas, síntoma de que las ventas han ido muy bien durante la Navidad, explicaba Carmen Piñero, de la asociación de comerciantes Triángulo de Murcia.

A pesar de las abundantes devoluciones, las bolsas se llenaban también, principalmente de ropa y complementos. En el caso de la tienda Inside, que comenzó antes las rebajas, su encargada, Laura Tellado, explicaba que los productos más consumidos estaban siendo los complementos, aunque apreciaba menos gente que el pasado año, en el que el primer día ´oficial´ de rebajas fue una «locura». Ese mismo frenetismo lo notaba la tienda a primera hora, con las devoluciones, aunque «después de una semana suele ser peor. La gente suele esperar», sentenciaba.

Por otro lado, en zapaterías como Rumbo las empleadas notaron especialmente el tirón de los grandes almacenes cercanos, que ayudan a atraer a los clientes hacia su tienda.

Con todo ello, tampoco hay que olvidar el público de la venta online, que también se suma a las rebajas estas fechas llenando las bandejas de los correos electrónicos de boletines con atractivas ofertas.

Gente que «sólo venía a mirar...» y volvía a casa con un cargamento; jóvenes que cambian la fecha para celebrar ´el amigo invisible´ en función de la fecha de rebajas; señores que se acercaron por curiosidad pero esperarán las ´ofertas mejoradas´ de febrero; o madres e hijas que ven en el cartel del ´50%´ puro marketing, al no encontrar ninguna oferta similar. Todos ellas, así como todos los padres que lucharon contra la impaciencia de los más pequeños, se dieron cita ayer en las rebajas, pero la gran mayoría con «prudencia».

"Deben ser artículos de temporada"

Durante las rebajas, se reduce el precio, no la calidad del producto, debiendo ser artículos de temporada, según el área de Consumo de la Comunidad, que da una serie de consejos a los compradores, empezando por comparar precios y visitar varias tiendas. Para no tener sorpresas, aconseja fijarse un presupuesto para gastar y no superarlo si no es estrictamente necesario. Para los más impulsivos recomienda analizar y el armario yhacer una lista con las prendas que se necesite, antes de lanzarse a comprar ropa, ya que «la planificación es importante para evitar compras compulsivas». Finalmente, para los comercios advierte, entre otras cosas, que no cabe calificar como venta en rebajas la de aquellos productos no puestos a la venta en condiciones de precio ordinario con anterioridad, así como la de los productos deteriorados o adquiridos con objeto de ser vendidos a precio inferior al ordinario. Está prohibido ofertar artículos deteriorados.