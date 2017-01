'El Niño' regala 7,5 millones a Calasparra

La diosa de la Fortuna no esquivó ayer a la Región de Murcia y tres ciudades lograron arrancar un pellizco del segundo premio de la Lotería de 'El Niño'. Lo consiguió sobre todo Calasparra, que recibió una lluvia de 7,5 millones con la venta de 100 números del 95379, y también Murcia y Cartagena, donde se despacharon dos boletos por terminal del mismo número.

La suerte se dejó ver en Calasparra, ¡y de qué manera! Cien décimos del 95379, agraciado con 75.000 euros al décimo, vendió la administración ubicada en la avenida Juan Ramón Jiménez de la población del Noroeste murciano.

Esperanza Navarro, propietaria de esta administración centenaria que ha pasado de generación en generación, explicaba de manera muy emocionada que se habían vendido un total de 100 décimos. «Son todos los que recibí ya que de este número no he devuelto ninguno», señalaba, detallando que «todo se ha vendido por ventanilla, teniendo un premio al décimo de 75.000 euros». Esta administración calasparreña había dado dos veces el primer premio y un segundo del sorteo ordinario de Lotería Nacional, además de un premio del Euromillón de 245.000 euros.

La noticia corrió como la pólvora en Calasparra y mucha gente pasaba para dar la enhorabuena a la regente de la administración y también para conocer quiénes serían esos cien afortunados que 'El Niño' les sonrió en la mañana de Reyes.

No pasó mucho tiempo para que los trabajadores del bar Cantero, ubicado en La Corredera, estallaran de júbilo tras conocer que ellos eran algunos de los agraciados que habían comprado ese segundo premio. Casi todos los trabajadores se animaron a conseguir el décimo, por lo que a priori iba a ser un día festivo cargado de trabajo se convirtió en una auténtica fiesta.

Una de las cocineras del restaurante, María Esperanza Espín, se mostraba exultante: «Es la primera vez que me toca algo en mi vida y además estoy muy contenta porque nos ha tocado a casi todos los compañeros del restaurante», matizando que «en el bar Cantero siempre sale la gente contenta, pero hoy –ayer– va a ser un día muy especial».

La fortuna también hizo felices a los miembros de una agrupación de teatro, así como a una peña de fútbol y a muchos vecinos particulares que recibieron un regalo de Reyes muy especial.

Por último, el regidor calasparreño, José Vélez, puso de manifiesto la alegría que sentía por todos sus vecinos: «Es una gran noticia para los vecinos de Calasparra; espero que sea muy repartido entre la gente que lo necesite».

El premio más rockero

«Genial, genial, genial», repetía sonriente José María Imbernón, 'el lotero rockero', como así aparece rotulado en uno de los carteles de la administración 34 de Murcia, ubicada en el número 2 de la calle Azucaque. «Estoy muy feliz», resumía. La suerte de 'El Niño' sonreía por primera a vez a una lotería fundada en 1972, conocida como 'La bruja rockera' y que José María regenta desde 2001, cuando la heredó de sus padres.

La noticia alcanzó a José María por sorpresa en su casa, tanto que ni siquiera recordaba haber expendido el número premiado: «Un amigo llamó diciéndome que había dado yo el segundo», revelaba. «Pero le dije que ese no era ni número; no me sonaba. De hecho, no aparecía en mi lista». Pero a los cinco minutos recibía otra llamada confirmándole que sí, que el número 95379 había sido despachado por terminal en su lotería.

¿Y quién es el vecino premiado? «Tengo una ligera sospecha de quién puede ser», aseguraba el lotero antes de aclarar: «Pero no lo sé porque son muchísimos los que entran y salen por la lotería». Eso sí, cree que fue un número pedido «a voleo».

José María era el hombre más feliz de Murcia. El teléfono no paraba de sonar en su local y los mensajes se multiplicaban en su móvil. Por su céntrica calle pasaban familiares, como su prima y después su madre, Fuensanta, que se fundían en abrazos. Se trata de la segunda cantidad económica más elevada que ha repartido esta lotería tras una Bonoloto agraciada hace un año y medio con 270.000 euros. «Ahora quiero dar más premios; tengo que dar otro más gordo aún», añadía José María, emocionado.

'El Niño' más dulce

Un total de 75.000 euros de un segundo premio repartió la Lotería de 'El Niño' en Cartagena. El punto de venta de Lotería 'La Suertecica', situado en la calle Carlos III de la ciudad portuaria, fue el establecimiento que despachó el boleto.

Nuria Igualada, dueña de esta administración mixta donde también se venden chucherías, celebraba con cava «el primer premio grande que repartimos en los dos años que llevamos abiertos».

La lotera también indicó que ayer por la mañana estaba a la espera de saber cuántos décimos había repartido del 95379, aunque finalmente fue sólo uno y vendido por terminal, según confirmó a Europa Press el delegado de Loterías en la Región, José Laorden. La vendedora desconocía quiénes eran los ganadores, aunque estaba convencida de que «seguro que se lo ha llevado alguien del barrio».

Mientras tanto, todos brindaban con cava en 'La Suertecica' por este regalo de Reyes que les había tocado repartir a los cartageneros gracias a la lotería de 'El Niño'. Un premio de 75.000 euros que, a buen seguro, endulzará la cuesta de enero a los agraciados.