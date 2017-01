Acusan al Gobierno de "desentenderse" de los 142 cadáveres en fosas murcianas

El partido valenciano Compromís ha acusado hoy al Gobierno de "excusarse" en la falta de fondos, "retirados por el PP", para no financiar las exhumaciones de fosas franquistas, 6 de ellas en Murcia -en Calasparra, Cartagena, Murcia, Mazarrón, Totana y Ceutí-, con 142 cadáveres, 133 de ellos no identificados.



El senador de Compromís Carles Mulet ha lamentado en una nota de prensa que "se despachen con una respuesta genérica" las 2.591 preguntas formuladas en el Senado preguntando, una por una, por el estado de las fosas del franquismo catalogadas por el Ministerio de Justicia en toda España.



En las preguntas presentadas los meses pasados, los senadores de Compromís hacían referencia a las fosas del mapa público del ministerio con las que están sin estudiar (catalogadas como no intervenidas), las trasladadas "forzosamente al Valle de los Caídos", en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), como es en el caso de todas las de Murcia, que lo fueron en la misma fecha, el 25 de marzo de 1959, y las marcadas como solo parcialmente investigadas.



Según ese mapa, que figura en web ministerial, de la fosa de Cartagena fueron llevados a Cuelgamuros 121 cuerpos no identificados, once de la de Murcia y uno de la Ceutí.



De la de Mazarrón, seis identificados, los de Diego y Andrés García Legaz, Juan Legaz Legaz, Roque y Salvador Martínez Legaz y Francisco Romera Torres; de la de Calasparra, dos, los de Victoriano García Montiel y Francisco Moya Rubio, y de la de Totana, uno, el de Juan José Torres Pérez.