Dos semanas para poner a punto el canal del Trasvase del Tajo tras el temporal

Tierra y barro, plásticos, botes, matorrales.... Esto es lo que actualmente ocupa el canal del Trasvase Tajo-Segura a su paso por la comarca del Campo de Cartagena que más afectada se ha visto por el temporal de mediados de diciembre.

Desde hace unos días, técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) están visitando la zona para certificar los daños y poner en marcha el dispositivo de limpieza, perfilado y acondicionamiento del cauce.

«Nos han confirmado que el lunes comenzarán a trabajar tres equipos con máquinas para sacar todo lo que hay aquí dentro, y que en algunas zonas ha llegado incluso a sepultar el canal e incluso lo han dejado en el aire porque la avenida se ha llevado la tierra que lo sostenía», explica el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Francisco Sáez.

«Calculan que tendrán faena para unos quince días, y nosotros ya hace tiempo que cortamos el agua para que no circule por aquí», añade. La situación, dice, se puede sostener actualmente porque los campos no necesitan agua. «Y allí donde no ha llovido tanto, como en el área de Fuente Álamo, podemos darles el agua que nos pidan desde nuestros embalses», añade Sáez.

Se da la circunstancia, comenta el presidente de los comuneros, de que «estos días no tenemos ni agua de desaladoras, ni de pozos, ni del Trasvase...».

Pese a todo, los agricultores de la Comarca agradecen las lluvias porque les han permitido lavar la tierra tras meses de utilizar «agua muy mala para regar» y que estaba perjudicando al suelo.

A Madrid

Por otra parte, el presidente de la Comunidad de regantes comenta que el 19 de enero viajará a Madrid una representación de la Junta directiva del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) para reunirse con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

«No podemos dejar de poner encima de la mesa todos los temas que tenemos pendientes, como la autorización para el uso de los pozos privados de riego en la comarca o la puesta en marcha de la batería de pozos de la cuenca del Segura que nos permita completar las dotaciones de agua que no llegan desde la cabecera del Tajo», apunta Francisco Sáez.

Los agricultores calculan que sólo con los puntos de agua de la cuenca del Segura se podría contar con unos 40 hm3 de agua extra este año.

«Si se lograra agilizar los trámites para que la planta de Torrevieja duplicara su capacidad de desalación, podríamos tener también hasta 80 hm3 más, pero nos tememos que tendremos que esperar bastante aún», comenta Sáez.

Por lo que respecta a la tramitación ambiental de los 200 pozos y desalobradoras de la zona para su regularización y uso, los regantes esperan que se cierren los expedientes cuanto antes.

«Nosotros no queremos perjudicar el Mar Menor en ningún momento, por eso también pedimos que se acelere la puesta en marcha de las plantas desnitrificadoras para tratar los residuos de las desalobradoras, que sabemos tienen muy buenos resultados tras las pruebas que se han hecho en una planta piloto en Los Alcázares», concluye el presidente de los comuneros del Campo de Cartagena.