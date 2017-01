Los murcianos ahorrarán cerca de 60 euros en sus hipotecas

Los murcianos ahorrarán 57,96 euros en sus préstamos hipotecarios con la tasa que ha marcado el euríbor en diciembre, en negativo en el 0,082 %, lo que suponen cerca de 30 euros menos que la media nacional, fijada en 82'56 euros, y un descenso muy por debajo de comunidades como Madrid y el País Vasco, que experimentarán descuentos que rozan los 110 euros anuales.



El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado para el cálculo de las hipotecas en España, cerró el mes pasado en el -0,082% y acumula ya once meses consecutivos de tasas negativas, lo que provocará que, en términos generales, las cuotas de estos créditos se vean reducidas en algo más de 80 euros anuales.



A pesar de este registro mensual negativo, los clientes no recibirán dinero por su préstamo, ya que los bancos suman al euríbor del mes de referencia un diferencial, es decir, un porcentaje adicional, para calcular los pagos.



Si a la tasa media de diciembre (-0,082 %) se le suma un punto porcentual, el interés final será realmente del 0,918 %, del mismo modo que si al euríbor de hace un año (0,059 %) se le añade ese mismo incremento, alcanzaría el 1,059 %.



En España, el diferencial más bajo al que se ha vendido de forma general una hipoteca ha sido de 0,17 puntos porcentuales, por lo que el euríbor a un año tendría que hundirse un poco más que eso para que, una vez aplicado el diferencial, los intereses fueran negativos.



No obstante, la rebaja de los préstamos hipotecarios depende del importe inicial del crédito que se haya solicitado, que suele variar dependiendo de la comunidad autónoma española en la que se compre la vivienda.



Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a diciembre de 2015, el importe medio de una

hipoteca para la compra de vivienda en España era de 107.880 euros, con lo que, aplicado el último euríbor más el diferencial de un punto porcentual, la cuota de la hipoteca alcanzaba los 409,46 euros.

En aquel momento, la tasa media del euríbor era del 0,059 %, frente al -0,082 % de diciembre de 2016, aunque el interés aplicado una vez sumado el diferencial era del 1,059 %, frente al 0,918 % actual.

Esta diferencia ayudará a reducir la hipoteca media en España en algo menos de 7 euros al mes, algo más de 80 euros anuales.



Si los datos se analizan por comunidades autónomas, el importe medio de las hipotecas oscila desde los 142.921 euros en Madrid, el

más elevado, a los 67.694 euros de Extremadura, el más bajo.



De este modo, los hipotecados en Madrid serán los principales beneficiados, ya que pasarán de pagar una media de 542,46 euros al mes a 533,34 euros, con lo que el ahorro todos los meses será de 9,12 euros, lo que se traduce en 109,44 euros menos al año.



A continuación figuran los residentes en el País Vasco, con un ahorro medio mensual de 9,01 euros (108,12 al año).



Y ya con descuentos inferiores a los cien euros anuales el resto de comunidades: Baleares (97,68), Cataluña (96,96), Navarra (85,56),

Galicia (82,08), Aragón (81,36), Cantabria (73,32), Andalucía (72,24), Castilla La Mancha (71,88), La Rioja (67,32), Asturias (66,12), Canarias (64,44), Castilla León (64,44), Valencia (62,52), Murcia (57,96), y Extremadura (51,72).



En la siguiente tabla se recogen datos, por comunidades autónomas, sobre la cuantía media de las hipotecas de viviendas constituidas en diciembre de 2015, así como el recorte mensual y anual de las cuotas al aplicarles la tasa actual del euríbor en la revisión anual de un préstamo a 25 años:



CCAA IMPORTE AHORRO MES AHORRO ANUAL

---------------------------------------------------------------

Andalucía 94.314 6,02 72,24

Aragón 106.379 6,78 81,36

Asturias 86.323 5,51 66,12

Baleares 127.593 8,14 97,68

Canarias 84.142 5,37 64,44

Cantabria 95.729 6,11 73,32

Castilla y León 84.195 5,37 64,44

Castilla La Mancha 84.357 5,99 71,88

Cataluña 126.637 8,08 96,96

Valencia 81.798 5,21 62,52

Extremadura 67.694 4,31 51,72

Galicia 107.214 6,84 82,08

Madrid 142.921 9,12 109,44

Murcia 75.623 4,83 57,96

Navarra 111.894 7,13 85,56

País Vasco 141.320 9,01 108,12

La Rioja 87.898 5,61 67,32

----------------------------------------------------------------



TOTAL 107.880 6,88 82,56