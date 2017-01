Un juez murciano del Supremo no ve machismo tras la violencia de género

«Yo no he negado el machismo, lo que digo es que –en igualdad de fuerza física– habría menos machismo. Es una opinión que no sé por qué molesta». Así se expresaba ayer en su cuenta de la red social Twitter Antonio Salas, magistrado del Supremo originario de Murcia, para defenderse de las acusaciones de machista que le llovieron tras poner en duda que esta lacra –el machismo– esté detrás de los casos de violencia de género.

En su opinión, la violencia nace de «la dificultad de convivencia, la maldad de muchos seres humanos y la diferencia de fuerza física».

«También puede ser por discutir sobre la educación de los hijos y desembocar en insultos y maltrato», escribió en su Twitter, donde recibió centenares de réplicas de personas –muchas de ellas mujeres– escandalizadas con sus palabras.

«No soy nada dogmático. Doy opinión y puedo estar equivocado, lo que otros no admiten. El debate es muy sano, sin fundamentalistas», contestó él.

Entre hombres y mujeres, considera el magistrado –que en su día presidió la Audiencia Provincial de Murcia–, «gran parte de la desigualdad radica en la fuerza física. Si la mujer fuera más fuerte que el hombre, tal vez el problema sería al revés». «¿Por qué en el colegio el grandullón siempre ha abusado del menos fuerte? También es machismo?», se pregunta.

También opina el murciano de géneros. «La verdad es que si no hay mujeres maltratadoras, ¿qué problema hay en igualar el tratamiento penal?», se pregunta. «Yo he sabido de algunas que maltratan físicamente a sus maridos porque eran más fuertes. Fui juez de instrucción muchos años», insiste el magistrado.

« Hay mucha cifra negra porque el hombre no denuncia», subraya el magistrado.