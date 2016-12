"Vamos a sufrir quebrantos y sustos con Donald Trump, pero no creo que vaya a ser el apocalipsis"

Inocencio Arias estuvo esta semana en Murcia, la ciudad en la que vivió su adolescencia y juventud, para presentar su último libro, titulado Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, unas memorias en las que relata sus vivencias en el mundo diplomático y ofrece un sinfín de anécdotas sobre personajes conocidos que hacen amena la lectura. Arias asegura que vienen curvas con Donald Trump, pero que no será para tanto como pronostican los analistas.

Usted conoce bien Murcia, porque vivió aquí en su infancia y juventud. ¿Qué supone para usted esta ciudad y qué recuerda de aquí?

Cada vez menos, porque Murcia está creciendo mucho. Pero los recuerdos que tengo son imborrables, porque estuve en Murcia en la edad clave, de los 9 a los 22 años, cuando uno se forma. Cuando hacía el bachiller en Orihuela, mis escapadas eran a Murcia. Luego estudié Derecho en la Universidad de Murcia. Iba al cine, a ver al Real Murcia, a ver a mis primos y tíos. Me gustaba mucho pasear por la Trapería. Me encantaba el teatro Romea, al que iba con mucha frecuencia, porque a mi madre le gustaba mucho el teatro. Y recuerdo bares como el Dunia, que ha desaparecido, donde ponían una ensaladilla rusa con gambas que estaba riquísima... También tengo recuerdos del cine Rex, donde iba con mi hermano. En aquella época los estrenos eran los lunes, e íbamos siempre que podíamos a la sesión de las cuatro de la tarde. Vi en Murcia estrenos como Sayonara o El puente sobre el río Kwai.

¿Y cómo ve ahora Murcia? ¿Le importamos tan poco al resto de españoles como puede parecer?

Esa es una queja que he oído en Canarias, en Asturias, Extremadura, en Alicante... Esa sensación de agravio es muy normal en las diferentes comunidades autónomas, que piensan que el Gobierno central solo hace caso a Madrid y Barcelona. Es cierto que Murcia tiene agravios. Está claro que no es justo que si Murcia, que tiene una población mayor a la que consta oficialmente, no reciba el dinero del Estado que le pertenece porque el cálculo se hace sobre los datos oficiales y no los reales. Es un agravio muy serio. Luego, creo que el problema AVE está en vías de solución, mientras que el tema del agua... En este caso hubo una falta de solidaridad clara de otras comunidades autónomas y una metedura de pata clara del Gobierno de Zapatero derogando el PHN. Fue algo incomprensible, porque este PHN estaba bendecido por el PSOE, con Borrell a la cabeza, y de repente Zapatero se cambia de chaqueta. Fue un disparate. Ahora se sigue tirando una gran cantidad de agua al mar que no llega a Murcia y las zonas donde hace falta.

El Mar Menor se está muriendo. ¿Qué aconseja a las autoridades regionales para evitar un desastre medioambiental de este tipo?

Es un tema muy serio, para Murcia y para toda España. No tengo suficiente información sobre lo que pasa. Pero sería una pena que el Mar Menor se difuminara. Yo fui bastante de mozalbete, a Lo Pagán, a Los Alcázares...

Hablemos ya del libro que ha presentado esta semana en Murcia. ¿En serio cree que los diplomáticos son unos mamones?

Lo pensaba. Obviamente, dejé de pensarlo, porque de lo contrario no me habría hecho diplomático. El título no es una llamada de atención, es que lo creía sinceramente. A los 24 años empecé a convencerme de lo contrario. Los mamones son una pequeña minoría entre los diplomáticos, como en cualquier otra profesión. La mayor parte de los diplomáticos son gente sensata, trabajadora y un claro concepto de servicio público. Pero creía que eran unos mamones a pies juntillas. Lo creía en el pasado, cuando no pensaba que mi vida entraría en estos derroteros. Por la imagen de diplomáticos que había visto en el cine, por la imagen de uno que una vez vino a darnos una charla en la universidad de Murcia que me pareció petulante... Son clichés que se forman en la cabeza de uno y luego te das cuenta de que estás equivocado.

En el libro relata muchas anécdotas con personajes famosos. Adelante a los lectores. ¿Quién o quiénes les van a sorprender leyendo el libro?

Anécdotas hay muchas, muy chocantes, como la que cuento de un vendedor de la ONCE, supuestamente ciego, al que pedí que me diera unos cupones, y cuando levantó la cabeza me dijo: 'Hombre, Inocencio Arias'. Cuento cosas de Vargas Llosa, de Fernández Ordóñez y de otros políticos de la época. Es un libro histórico y de memorias, que es una mezcla de historia de España y vivencias mías. Si no tuviera anécdotas, no sería ameno, resultaría árido. También cuento cosas del rey Juan Carlos. Es un recorrido por mi vida personal, pero basado en los acontecimientos mundiales en lo que estuve cerca.

Ya que habla del rey Juan Carlos, ¿cómo está tras su abdicación?

Estuve con él recientemente y se mueve con más lentitud, por el problema que tiene en la cadera. Ahora además padece un problema de audición, pero de cabeza y de simpatía sigue igual que siempre. Sencillo y campechano.

¿Y cómo ve a su hijo Felipe VI?

A Felipe lo he tratado menos que a su padre. El discurso que pronunció en Nochebuena estaba bien construido, como los que hacía su padre. Pero ni Juan Carlos ni Felipe son Obama, en el sentido de que no hacen discursos excepcionales o brillantes. Dicen cosas importantes y mantienen ese tono de mesura y comprensión, pero nunca diré que los de los reyes son discursos excepcionales. Quizás solo uno que pronunció el rey Juan Carlos en la universidad de Buenos Aires.

El bloqueo político en España, el Brexit, el rechazo al acuerdo de paz en Colombia, la victoria de Donald Trump... En este 2016 no nos hemos aburrido, desde luego....

No, no nos hemos aburrido. Hemos comprobado varias cosas. Desde que los sondeos son una ciencia inexacta hasta que la gente vota y se mueve siguiendo sus sentimientos y sus vísceras, y no tanto su cerebro. Ha sido una gran lección, sobre todo en el tema de Brexit y la elección de Donald Trump.

¿Qué futuro augura con el nuevo presidente de los Estados Unidos?

Vamos a sufrir sustos y quebrantos, pero no creo que vaya a ser el apocalipsis. En España y Europa existe una tendencia muy acusada de tildar de belicosos y catastrofistas a los presidentes republicanos. Los pintan de mamones que rozan lo violento. Inmediatamente los tratan de forma crítica, de forma negativa. Y luego resulta que el retrato no corresponde a la realidad. Por ejemplo, cuando ganó Ronald Reagan, fue tratado de payaso, de actor secundario que no sabía expresarse. Luego resulta que mientras aquí lo criticaban, en EE UU lo sitúan entre los cinco presidentes más importantes de su historia.

¿Veremos un ´impeachment´ contra Donald Trump?

Siempre está la posibilidad, pero no veo en el futuro próximo nada que pueda llevar a eso. No te hacen un impeachment por ser deslenguado, ni por ser zafio o machista... Eso no es motivo de inhabilitación.

¿Qué políticos le han impresionado a lo largo de estos años?

Siempre me impresionó Shimon Peres, de Israel. También consideré siempre muy brillante, aunque también uno de los mayores cínicos del siglo XX, a François Mitterrand. Culto, con una cabeza muy amueblada, pero más cínico que nadie. En España, el más sugestivo fue Adolfo Suárez, que ganaba en las distancias cortas, aunque el más brillante fue Felipe González. Luego hay otros políticos sólidos, que cumplen su palabra, aunque menos brillantes, como Aznar y Rajoy. Cumplir con la palabra dada es algo muy apreciado por la diplomacia internacional.

Usted ha trabajado con los gobiernos de UCD, PSOE y PP... ¿Cómo es que se ha vuelto España tan sectaria en estos últimos años?

Solo Eduardo Serra y yo podemos presumir de eso. España se ha polarizado, sobre todo con la crisis. Pero no es algo exclusivo nuestra. Mire EE UU. Mucha gente ha votado a Trump porque odiaban visceralmente a la señora Clinton. En España, el 80% de la izquierda nunca reconocería ningún éxito de Rajoy. Eso en mi opinión es injusto. Comprendo sus críticas, pero Rajoy ha logrado que la crisis tenga efectos menos severos. No solo ha sido solo por él, sino que ha cambiado la coyuntura internacional. No se puede poner todas las medallas. Pero decir que no ha tenido que ver en el tema es injusto.

¿Cree que Podemos puede alcanzar algún día el Gobierno de España?

No sería conveniente. Podemos, junto a un ramillete de buenas intenciones, tiene muchas propuestas infantiles, que no funcionan ni van a funcionar, y pueden empobrecer España. Además, Pablo Iglesias tiene una vena leninista que no me gusta nada. Sobre todo con aquella frase que se cantaba en la puerta del Sol el 15M, que decía algo así como que la soberanía no está en las Cortes sino en la calle. Esa frase es totalmente fascista y Podemos comulga con ella. La soberanía no está en las personas que se echan a la calle, sean de izquierdas o de derechas. Están en los que son elegidos para conducir los destinos de España.

¿Ve a Aznar capaz de armar un partido político a la derecha del PP?

No creo que se decida a fundar un partido porque tendría escaso éxito. Aznar no es tonto. Ahora Rajoy está muy consolidado. También tengo muchas dudas de que quiera crear un partido, no quiere dividir a la derecha.

¿Hay espacio en España para una formación política como la de Le Pen en Francia?

No, porque la extrema derecha en España no vota, o presta su voto útil al PP, que ha hecho una buena labor neutralizadora.

¿Qué candidato le gustaría para reconstruir el PSOE?

Ojalá sea Susana Díaz, que parece correcta, coherente y defensora de la unidad de España. Mientras Pedro Sánchez siga moviéndose, más socavará el PSOE. Los libros de Historia dirán que fue un personaje funesto, para el PSOE y para España.

¿Sirve para algo la ONU en el siglo XXI, como usted se pregunta en el libro?

Sirve para algo, pero para mucho menos de lo que pensaron los que la crearon. Lo hemos visto en el caso de Siria. A muchos a países les hubiera gustado una intervención de otro tipo para evitar la muerte de tantos civiles y la marcha de tantos otros. Pero la ONU ha sido impotente porque, una vez más, un país, en este caso Rusia, ha vetado que se tomaran las resoluciones oportunas. No obstante, si no existiera la ONU, habría que inventarla. Pero de otra forma. El veto, tal y como se concibe hoy, hay que modificarlo.

¿Cómo evitamos que haya tanta corrupción?

En España hay mucha corrupción,pero no podemos creer que la mayoría de políticos son corruptos. Lo que ocurre es que, como decía aquel americano, si en un barril de caca se echa un poco de agua, el barril sigue siendo caca. Pero si en un barril de agua se echa un poco de caca, se convierte en caca. Decir que la mayoría de políticos son unos corruptos es una barbaridad, pero tampoco es cierto que sean una minoría simbólica.

¿Dónde cree usted que debe estar la línea roja para que un político implicado en asuntos judiciales dimita?

Si se refiere usted a la situación del presidente de Murcia, yo confío plenamente en su inocencia. No hay que precipitarse con él. Es una persona muy trabajadora, preocupada por Murcia. No lo veo capaz de lucrarse con unas obras en su pueblo natal. Otra cosa es que se equivocara en algún procedimiento administrativo.

Usted es madridista. ¿Zidane es un genio o un tipo con suerte?

Mitad y mitad. Es un buen entrenador que está teniendo suerte en los momentos adecuados. El Madrid suele estar en la cuerda floja en 40 minutos y en un rato de suerte despierta. Esto está pasando con mucha frecuencia, demasiada.

¿Y cómo ve al Real Murcia?

El Real Murcia fue mi primer equipo. Uno de los goles que más he celebrado en mi vida fue un cabezazo de Prendes en una eliminatoria de Copa contra el Bilbao, creo. Cada domingo veo los resultados de Segunda B para ver cómo ha quedado. Lamento su situación y espero que el club resucite. Murcia se merece un equipo en Primera.