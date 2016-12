El PP presume de la mayoría que el pacto con C's le da en la Asamblea

El PP se desquitó ayer de los apuros que tuvo que pasar hace un año para sacar adelante el presupuesto de 2016 gracias al pacto con Ciudadanos (C's), con el que espera aprobar las cuentas de 2017 este viernes. El portavoz del Grupo Popular, Víctor Martínez, esgrimió ayer la mayoría que los cuatro parlamentarios de C's confieren al partido del Gobierno –que cuenta con 21 diputados en el Parlamento regional, uno menos de la mayoría absoluta– y animó al PSOE y a Podemos «a tener presente que «este año 26 son más que 19, de la misma manera que el año pasado no se cansaron de repetir que 23 diputados eran más que 22», la mayoría formada por los tres grupos de la oposición (PSOE, Podemos y C's), a la que enfrentó entonces.

La Comisión de Economía y Hacienda inició ayer el debate de las enmiendas parciales a los presupuestos de 2017 presentadas por los grupos, que concluirá hoy. El viernes se reunirá el pleno de la Asamblea para votar las cuentas del próximo año. El acuerdo entre PP y C´s ha supuesto el rechazo a las enmiendas parciales presentadas por el PSOE y Podemos. El PP votó en contra y C's se abstuvo.

El portavoz socialista, Rafael González Tovar, acusó a C's de actuar como «muleta del PP. No ha dudado en arrodillarse ante el PP, demostrando que no tienen intención de agotar la capacidad de mejora de estas cuentas, al rechazar sistemáticamente nuestras enmiendas». Además de anunciar dos recursos contra la decisión de la Mesa de no admitir a trámite sus enmiendas, el portavoz socialista amenazó con «posibles acciones legales ante lo que consideramos un atropello y una sinrazón. Las reglas de juego están para cumplirlas».

El diputado socialista Ángel Rafael Martínez calificó de «irresponsable y patética la actitud de C's. Es tan infantil que despierta vergüenza ajena», indicó. También calificó de «día negro» la jornada vivida en la Asamblea Regional.

Por su parte, el diputado de Podemos Antonio Urbina criticó «el rodillo a ciegas que aplican PP y C's». El parlamentario considera que, con el pacto, ambos partidos «perpetúan un modelo económico obsoleto y basado en la hormigonera y el empleo precario». Urbina también les acusó de impedir que «salga adelante una partida de dos millones para becas de transporte y comedores escolares. En su afán de rechazar han dado carpetazo también a dotar con 400.000 euros al Instituto de Salud y Seguridad Laboral para elaborar un Plan de Accidentes de Trabajo Cero por la Prevención y Salud Laboral».

Víctor Martínez les respondió que «aquí no hay rodillo ni obstruccionismo, sino un acuerdo democrático entre dos formaciones políticas que han entendido lo que es mejor para la Región de Murcia». El portavoz del PP añadió que C's «aprendió la lección del pasado año, cuando apoyó enmiendas de la oposición que fueron un desastre». A su vez, el portavoz de C's, Miguel Sánchez, explicó la abstención de su grupo ante las enmiendas del PSOE y de Podemos argumentando que «chocan con lo que nosotros proponemos, pero como hay un trabajo detrás y hay enmiendas buenas, nos abstenemos».



as enmiendas a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017 pactadas entre el PP y Ciudadanos (C's) incluyen la recuperación de la carrera profesional para los empleados del Servicio Murciano de Salud, acordada previamente entre el Gobierno y los sindicatos en la mesa de negociación. PSOE y Podemos protestaron ayer contra el acuerdo alcanzado la semana pasada para aprobar el presupuesto de 2017 este viernes, tras el rechazo de sus propias iniciativas.