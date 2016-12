Un camino de 1.200 kilómetros por Daniel

Hace menos de una semana desde que Rubén Martínez Aranda llegó a Santiago de Compostela. Y prácticamente no ha parado. Reencuentros, recepción de la consejera, organización de la primera Gala Flamenca Asido Superación, etc. «Y ahora es cuando viene todo el cansancio», confiesa. No es para menos, pues acumula sobre sus piernas 43 días de peregrinaje y más de 1.200 kilómetros de caminata, los que separan el Puerto de Santa Lucía de Cartagena y la ciudad gallega.

Pese al arduo trayecto, Rubén asegura que en ninguno momento pensó en tirar la toalla. Tras él, decenas de personas apoyándole día a día a través de las redes sociales. Familia, amigos, desconocidos, pero, sobre todo, Daniel.

«El año pasado hice el Camino de Santiago desde Oviedo y, como le ocurre al todo el que lo sigue, sentí la necesidad de hacerlo de nuevo», explica. Desde el verano, Rubén comenzó a planificar su viaje, pero fue un amigo suyo quien le tentó a convertirlo en un reto solidario, «y entonces pensé: '¿Por quién mejor que por Daniel?'», recuerda. El joven que protagoniza la causa es el hijo de unos amigos de Rubén, tiene 4 años y tiene síndrome de Down.

Gracias a él, Rubén pudo conocer de primera mano «el magnífico trabajo» que realizan en Asido Cartagena, una asociación que tiene como fin la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y de sus familias y que ha sido clave en la hazaña de Rubén: «Trabajar con ellos ha sido una motivación extra. Si no, algún día más hubiera descansado, el ritmo no habría sido tan alto, etc. Pero ver que tanta gente está detrás mandándote mensajes y animándote a seguir es un plus», explica.

Y es que el objetivo de Rubén era dar a conocer el proyecto de Asido, que gestiona cinco plazas en una vivienda tutelada para personas con discapacidad, de cara a enseñar a jóvenes como Daniel –aunque, en este caso, de mayor edad– a valerse por si solos y adquirir capacidades que les hagan la vida más fácil.

Pero el camino para Rubén ha tenido sus altibajos. Ya su salida desde el Puerto de Cartagena –emulando al mismísimo apóstol Santiago– se retraso debido al repentino fallecimiento de su padre. Pero ni por esas desistió. Finalmente salió el 10 de noviembre y, tan solo cuatro días después, cuando alcanzó Caravaca, Rubén sufrió otro duro revés. «Me tuvieron que ingresar en un hospital debido a problemas gástricos severos, e incluso los médicos me aconsejaron suspender el reto. Pero dije que no, que de suspender nada. Y si no podía hacer 30 kilómetros al día, haría 10, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza abandonar», asegura.

Y el pasado viernes, por fin, llegó a la Plaza del Obradoiro con apenas 4 días de parón de por medio. Su viaje, difundido por Asido a través de su web y redes, sirvió para recaudar fondos para la asociación, pero también para motivar una gala benéfica que se celebrará hoy en el Centro Cultural Asensio Sáez de La Unión. Y todo por Daniel.