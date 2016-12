La Región, una de las comunidades con los mayores más positivos y felices

Ocho de cada diez murcianos mayores de 55 años dice sentirse "una persona joven", encontrarse bien físicamente y tener muchas cosas por hacer en la vida aún, según una encuesta realizada por Sondea con datos del INE.



Además, más de la mitad de los murcianos encuestados (55%) afirma estar viviendo una segunda juventud y un 95,5% confiesa tomarse la vida con más filosofía que nunca. Según los encuestados, son los hombres, más que las mujeres de la región, los que más disfrutan de esta segunda juventud.



Un 50% de los murcianos mayores de 55 años confiesa viajar más y realizar más actividades de ocio (como salir a cenar o a comer fuera de casa) que en décadas anteriores de sus vidas.



Respecto al sexo, casi 6 de cada 10 murcianos mayores de 55 aseguran disfrutar más del sexo que cuando era más joven, aunque apenas 3 de cada 10 lo practican más que antes.



Los murcianos mayores de 55 son amantes de la adrenalina. 7 de cada 10 dice encontrarse fuertes y vigorosos para hacer deporte y son de los españoles que más se decantan por conducir un Ferrari, recorrer la costa española en moto o tirarse en paracaídas.



Los murcianos mayores de 55 años afirman estar en la etapa de sus vidas que más están disfrutando y en la que más a gusto se han sentido. Ponen de nota media a su vida actual un 6,64, lo que les sitúa por encima de la media nacional en satisfacción vital y un 55% afirma estar viviendo una segunda juventud y sentirse mejor anímicamente que cuando tenían 30 o 40 años.



Estos son solo algunos de los datos que se extraen de un estudio realizado por el instituto de investigación Sondea y encargado por la firma de adhesivos para prótesis dentales Corega a ciudadanos a partir de 55 años de todo el territorio nacional en referencia a al estilo de vida, los usos y la autopercepción que tienen de sí mismos los mayores. Datos socialmente muy reveladores que ponen de manifiesto la brecha que existe entre la idea que tiene la población más joven de los veteranos y lo que sienten ellos mismos. Asimismo, refleja marcadas diferencias entre Comunidades Autónomas.



Las claves de la felicidad sénior en Murcia

Las razones de este optimismo parecen residir en su bienestar físico y mental y en la experiencia adquirida, que hacen que afronten esta etapa de su vida de forma distinta a como lo hacían en su juventud. 8 de cada 10 afirma estar bien físicamente y sentirse "una persona joven". Dicen tener menos preocupaciones y 7 de cada 10 reconocen que les afectan menos los problemas. Un 95,5% asegura dice tomarse la vida con más filosofía y casi 8 de cada 10 confiesan que se sienten más liberados y tienen menos cargas familiares, factor que los murcianos puntúan por encima de la media española como factor esencial para disfrutar de esta etapa de sus vidas.



Deporte y ocio

7 de cada 10 murcianos mayores de 55 años dicen sentirse fuertes para hacer deporte y 5 de cada 10 afirma, incluso, practicarlo más ahora que en su juventud. 9 de cada 10 dicen que ahora es cuando tienen tiempo libre para emplearlo en hacer lo que les gusta y 6 de cada 10 realizan más actividades de ocio ahora, como viajar más que de jóvenes o salir a comer y cenar fuera de casa con mayor frecuencia. No en vano, un 64% asegura que ahora pueden permitirse económicamente caprichos que antes no podían.



Pareja, sexo y amigos.

Otro de los factores que ayudan a explicar su satisfacción es su relación con el sexo. 6 de cada 10 mayores murcianos asegura disfrutarlo más ahora que en su juventud, aunque solo 3 de cada 10 dice practicarlo más ahora que antes. Respecto al sexo, los murcianos de este segmento lo practican más y mejor que la media española a estas edades. Respecto a la pareja y amigos, se muestran más románticos y sociables que sus coetáneos nacionales. Para un 41% de los mayores murcianos tener pareja es esencial para disfrutar plenamente de esta etapa de sus vidas y para un 45% lo es, además, tener amigos en su misma situación.



Jóvenes de espíritu con muchos sueños por cumplir.

8 de cada 10 mayores murcianos asegura que aún le queda mucho por hacer en la vida y 7 de cada 10 dicen tener muchas inquietudes. Los murcianos son, junto a los riojanos, los mayores amantes de la adrenalina. Por actividades que les gustaría realizar en esta etapa, destacan el turismo, la gastronomía y los deportes. Además de hacer un viaje gastronómico por Europa o el camino de Santiago, les tienta realizar un curso de cocina en otro país, viajar en velero, recorrer la costa española en moto e, incluso, conducir un Ferrari, entre otros deportes de riesgo.



A partir de los 55 años, el dinero no da la felicidad.

Sí la da, según los murcianos, el hecho de tener salud. Es el factor clave para disfrutar de una segunda juventud para el 86% de los encuestados. Le siguen disponer de tiempo libre y, en tercer lugar, tener dinero. Preguntándoles por los aspectos de salud que más negativamente les afectan en su día a día, los murcianos establecen este orden: pérdida de visión, subidas o bajadas de tensión, pérdida de audición y pérdida de la dentadura o de piezas dentales, debido a la influencia que tiene en su práctica sexual lo primero y en su manera de sonreír. Le sigue la pérdida del cabello, por delante, incluso de enfermedades como la diabetes.