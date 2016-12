La Región se resiste a la gripe

La incidencia de la gripe en España está avanzando conforme nos adentramos en el invierno y ya está en el inicio de la onda epidémica, una situación que no se da en la Región de Murcia, en la que la actividad epidemiológica continúa siendo baja.

De hecho, desde que se inició la campaña de vacunación 2016-2017, el pasado 7 de noviembre, y a fecha de ayer, «aún no se ha alcanzado el umbral epidémico», según explicó la directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), Mercedes Martínez-Novillo.

El mayor número de casos de gripe registrados hasta el momento, con datos del Sistema de Información Diario De Gripe de Atención Primaria, corresponden a la semana epidemiológica 50, comprendida entre el 12 y 18 diciembre, en el que se contabilizaron 144 casos.

«Lo normal en la Región es que vayamos unas semanas más retrasados que el resto del país como consecuencia del clima», indicó Martínez-Novillo, quien añadió que solemos entrar en la onda epidémica en la primera semana de enero, pasado Reyes, e incluso más tarde.

La directora general recordó que, por lo que respecta a la temporada pasada, en la Región de Murcia el número de casos registrados de gripe fue de 26.770 frente a los 28.657 de la temporada anterior, es decir 1.887 menos.

La incidencia máxima se alcanzó en la semana 11 de 2016 (14-20 de marzo) y en España fue en la semana 8 (22-28 de febrero) con 195,22 casos por cada 100.000 habitantes. En la Región, durante la semana 11 con 422,11 casos por cada 100.000 habitantes.

Para evitar que esta patología haga estragos entre los murcianos, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, un plan para hacer frente a la gripe, un conjunto de medidas que ya están en marcha y que se espera se mantengan hasta el mes de marzo.

Sánchez-Novillo relató que los servicios de urgencias hospitalarios suelen realizar a diario unas 2.000 atenciones, cifra que durante los meses de diciembre, enero y febrero puede incrementarse hasta las 2.500 a consecuencia de esta enfermedad vírica. «Por ello, una de las más importantes medidas para hacer frente a la gripe, como en todas las patologías, es la prevención», señalando a la vacunación y a las acciones para evitar contagios como dos de las herramientas más importantes.

Las vacunas están especialmente indicadas para los grupos de riesgo, como los mayores de 65, enfermos crónicos y todos los que sufren inmunodepresión, embarazadas, y mujeres que han dado a luz hasta los dos meses posteriores, profesionales sanitarios, y personas que están en contacto con enfermos, como familiares o cuidadores. Así como menores de 18 años afectados por alguna enfermedad crónica.

Todos estos grupos tienen derecho a la vacuna gratuita, que es suministrada por la Consejería.

La directora general se mostró especialmente satisfecha de que hasta el momento, se hubiera producido un incremento en la cobertura de la inoculación entre los mayores de 60 años. El año pasado se acabó la campaña con el 43,8 por ciento vacunados, y en lo que llevamos de año ya se ha alcanzado casi el 47%. Del total de las dosis adquiridas –245.000–, 120.698 ya han sido administradas a este colectivo.

Uno de los objetivos a conseguir y que aún están lejos de lo que se han marcado desde la Consejería son los profesionales sanitarios. «La cobertura continúa siendo baja», apuntó Martínez-Novillo, quien indicó que hasta ahora se han vacunado 1.282 personas, entres profesionales sanitarios y no sanitarios.

Evitar los hospitales

Desde la Consejería de Sanidad se recuerda que cuando una persona empiece a sentirse mal, su primer punto de referencia es su médico y enfermero de cabecera, con lo que se puede evitar la sobrecarga de las urgencias hospitalarias.

«Es el médico de Atención Primaria, además, el que al tener mayor conocimiento del paciente debe aconsejar la vacuna», insistió la directora general, destacando que «también permitirá una mejor atención y menores esperas a los pacientes que sí deben ser atendidos en el servicio de urgencias hospitalario».

Consejos preventivos

Que la gripe va a llegar no hay duda, pero lo que sí se puede hacer es poner en marcha una serie de medidas preventivas, para que este año pase de largo en nuestros domicilios. El contagio aumenta con la llegada del frío o con cambios bruscos de la temperatura.

Entre las formas de contagio más comunes se encuentra el inhalar el virus, intercambiar saliva, el contacto de la boca o nariz con objetos contaminados, etc. En las personas sanas, la gripe dura de una a dos semanas; sin embargo, una mala atención puede repercutir en complicaciones serias como la neumonía.

Lavarse con regularidad las manos; evitar los espacios cerrados con aglomeración de personas; ventilar las habitaciones, ya sean en la vivienda como en la oficina; no fumar, porque favorece la complicación de cuadros por gripe; dormir las horas estipuladas –mínimo siete horas y media–, porque mantiene en buen estado a las defensas; y no exponerse a los cambios bruscos de temperatura, son algunos de los consejos que pueden ayudar a evitar el contagio de este virus.

Por lo que respecta a los tratamientos, no existe ningún remedio infalible, es decir, que no tiene cura, pero lo que sí advierten los facultativos es que para luchar contra la gripe no sirven los antibióticos.

Las terapias van enfocadas a mejorar y aliviar los síntomas que produce esta patología. Por ello, se recomienda descansar; beber abundantes líquidos; evitar el consumo de alcohol o tabaco; y tomar medicación que mejore los síntomas (como bajar la fiebre).