Fran Hervías: "No creemos que el PP lleve a la Región a la inestabilidad para proteger a una sola persona"

Ciudadanos, socio del PP en la Región, con el que va a aprobar los Presupuestos, presionará para que dimita Pedro Antonio Sánchez si es investigado por el caso Auditorio y exigirán a los populares que presenten un candidato alternativo para seguir aplicando el acuerdo de investidura que firmaron en 2015. Así lo asegura Fran Hervías, que esta semana ha estado en Murcia para informar a los 1.756 afiliados del congreso nacional de febrero, donde la Región tendrá 27 representantes. El secretario de Organización estatal afirma que el partido de Rivera ha madurado y está listo para gobernar.

Fran Hervías es el ´fontanero´ de Albert Rivera, la persona encargada de resolver los entuertos que puedan surgir en la organización territorial de Ciudadanos en toda España. Es un viejo conocido de la Región, pues estuvo en las negociaciones del acuerdo de investidura con el PP y tuvo que tomar medidas drásticas tras conocerse la polémica de las facturas electorales cargadas a la Asamblea Regional. Hervías, que se quedó sin escaño en junio por unos pocos votos, estuvo esta semana en Murcia para comenzar a preparar el congreso que C´s celebrará en febrero.

¿Cómo es el estado de salud de Ciudadanos en la Región de Murcia? Magnífico. La situación interna del partido es muy buena, lo pudimos comprobar en la asamblea de militantes que celebramos en la tarde del pasado lunes. Los afiliados están contentos con la marcha del partido en la Región de Murcia y con las políticas que el grupo parlamentario y los grupos municipales están aplicando en las correspondientes instituciones, que están produciendo cambios reales y palpables que benefician a los murcianos y hacen que vivan cada día mucho mejor.

Han transcurrido ya 18 meses de legislatura. ¿Qué balance hace Ciudadanos del acuerdo de investidura con el PP en la Región? Nosotros creemos que el balance global es positivo, porque en esta Región se están aplicando ahora políticas que no se habían llevado a cabo en 30 años. Gracias a Ciudadanos, se rompió la mayoría absoluta del Partido Popular, y siempre es positivo que los parlamentos sean plurales, que permitan hacer un control directo de la acción de gobierno. Además, nosotros somos la llave, somos decisivos, lo que obliga al Ejecutivo regional a dialogar, a negociar permanentemente con nosotros para sacar adelante las leyes y proyectos que quiere desarrollar. Hemos evitado que se pase el rodillo, como se había hecho aquí durante tantos años.

Sin embargo, la relación con los populares ha pasado por altibajos. ¿Volverían hoy a investir a Pedro Antonio Sánchez como presidente de la Comunidad? Deberíamos volvernos a sentar, lógicamente. Pedro Antonio Sánchez tiene una situación personal bastante completa, por esa imputación que, según todo hace indicar, le va a caer de forma inminente. Eso va a originar, tal y como él se comprometió en su día, que tenga que dejar su cargo. No obstante, nosotros estamos convencidos de que el Partido Popular buscará otro candidato alternativo a Pedro Antonio Sánchez para que continúe la estabilidad política en la Región. Ese es nuestro deseo. No creemos que el PP vaya a llevar a la Región de Murcia a una situación de inestabilidad por intentar proteger a una sola persona.

Ustedes se mantienen firmes en que pedirán su dimisión si finalmente es imputado. ¿Y qué harán si el presidente decide no irse? Pues está muy claro. Si lo imputan y no dimite, lógicamente nosotros retiraremos nuestro apoyo. Pero le insisto en que estamos convencidos de que el Partido Popular, en el caso de que el presidente actual sea formalmente imputado, va a proponer a otro candidato para que ocupe su puesto y poder así seguir llevando a cabo todos los proyectos y todas las reformas que figuran en el acuerdo de investidura que tenemos firmado con ellos.

Una de las posibilidades en el caso de que el presidente haga caso omiso a sus peticiones de dimisión es presentar una moción de censura con PSOE y Podemos, con los que C´s suman la mayoría absoluta en la Asamblea Regional. ¿Barajan esta opción? Es una posibilidad que está en el horizonte muy lejano. Nosotros siempre vamos partido a partido. Repito que no creemos que el PP quiera llevar a los murcianos a una situación de inestabilidad política. Por eso, le reitero una vez más: estamos convencidos de que el PP va a proponer un candidato alternativo si imputan al actual presidente.

Ustedes en Murcia establecen la línea roja en la imputación, pero en otros acuerdos, como el que firmaron con el socialista Pedro Sánchez, hablaban del juicio oral. ¿Por qué esas diferencias? Para nosotros está muy clara la línea roja. Cualquier imputado por un delito de corrupción política, y eso lleva implícito enriquecimiento personal y/o de terceros, con delitos como prevaricación, malversación o cohecho, debe abandonar su cargo de inmediato. Lo que pasa es que cada negociación es distinta y, cuando dialogas con un partido o con otro, tienes que hacer lo posible por llegar a consensos.

El PP, en lo que respecta al caso Auditorio, mantiene que se trata de un error administrativo y, por tanto, no entra en los supuestos de corrupción política que obligan al presidente a dimitir. ¿Piensan ustedes lo mismo? Nosotros lo que no vamos a hacer nunca es cuestionar lo que diga la Justicia. Y si el TSJ acaba confirmando la imputación, consideramos que es porque ha observado una serie de posibles delitos de corrupción política. Así que si la Justicia confirma esa imputación por corrupción política, nosotros exigiremos la dimisión del presidente Pedro Antonio Sánchez.

¿Y si luego, cuando vaya a declarar, el TSJ decreta que no tiene ningún tipo de responsabilidad penal? Perfecto. Si no está imputado, podrá continuar en el cargo.

¿Pero no tendría que dimitir nada más ser imputado? Bueno, el periodo de tiempo que pasa entre que se confirma la imputación y se declara suele ser muy corto.

Dentro de poco celebran ustedes su congreso nacional. ¿Qué protagonismo tendrá Ciudadanos Región de Murcia en esa cita política? El protagonismo lo tendrán el conjunto de los afiliados, porque somos un partido con democracia interna plena. Ellos tendrán la capacidad de decidir qué partido quieren que seamos en el futuro. A la Región le corresponden 27 compromisarios en la Asamblea General que celebraremos en febrero, elegidos todos ellos por sufragio universal de todos los afiliados de la Región, con un sistema de listas abiertas. Murcia va a estar muy bien representada en los órganos de dirección de Ciudadanos. Además, la propuesta de nuevos estatutos establecerán que los órganos de gobierno nacional del partido, como el Consejo General, haya cuotas de representación territorial. Eso significa que los portavoces autonómicos serán miembros natos de este Consejo General del partido.

¿Se celebrará también congreso en la Región tras el nacional? Ciudadanos no es un partido federalista, por lo que no habrá congresos regionales. No buscamos trocear el partido internamente, no queremos crear reinos de taifas, porque ya hemos visto lo que ocurre en otros partidos que sí tienen ese tipo de estructura. En nuestro partido son el conjunto de los afiliados los que eligen los máximos órganos, los que designan a los candidatos, y los que deciden el proyecto político. Teniendo en cuenta esta estructura de abajo hacia arriba que tenemos, serán los afiliados de la Región los que decidan mediante votaciones internas nuestra estructura en la Región. Habrá un comité regional mucho más independiente, con poder de dirección y de ejecución. Eso partirá de los afiliados, que eligen a sus dirigentes locales, y estos a su vez a los autonómicos.

¿Se plantea Ciudadanos entrar en los Gobiernos que apoya, como en la Región de Murcia? Ciudadanos se ha convertido en un partido grande, en un partido maduro, tras estos años de andadura en las autonomías y en el conjunto del Estado. Ahora tenemos que celebrar la Asamblea General que va a permitir adaptar el partido, toda la estrategia y todos los documentos, a lo que somos ahora, pues la última asamblea se celebró en 2011, cuando éramos un partido de ámbito catalán, que solo tenía representación institucional en el Parlament de Cataluña. El objetivo está puesto en el año 2019, pues dada la madurez y responsabilidad demostrada estamos en condiciones de entrar en gobiernos. No solo entrar, sino liderarlos. Trabajaremos en unos documentos para poner de manifiesto que Ciudadanos ya está preparado para gobernar.

¿Cómo valora el trabajo que están llevando a cabo Miguel Sánchez, en la Asamblea Regional, y Mario Gómez, en el ayuntamiento de Murcia? Los dos están haciendo una gran labor en la Asamblea Regional y en el ayuntamiento de Murcia, respectivamente. Son un ejemplo de políticos útiles, de dirigentes que piensan más en los ciudadanos que en la calculadora electoral. Por eso se están consiguiendo cosas como la reforma de la Ley Electoral y la regeneración democrática. También con otras políticas que proponen, como el aumento de las ayudas los centros tecnológicos, apostando decididamente por la innovación, para que el talento de Murcia esté al nivel de la principales regiones de Europa, y con el apoyo decidido a los autónomos, ayudando a la gente que tiene un proyecto para que genere riqueza y puestos de trabajo. Asimismo, nosotros somos el garante de que no se quite ni un solo euro a las políticas sociales.

Este año hubo turbulencias internas en la Región con el caso de las facturas de la campaña electoral cargadas a la Asamblea Regional. ¿Qué pasó ahí? Aquello ya lo explicamos ampliamente. Fue un error administrativo que se subsanó y no hubo nada más. Fueron unos pagos que se tendríamos que haber hecho desde la cuenta del partido y que erróneamente y que erróneamente se realizaron desde la del grupo parlamentario en la Asamblea.

¿Se precipitaron al destituir a Mario Gómez como delegado territorial por ese motivo? Sí, nos precipitamos. Teníamos que haber esperado a que acabara la investigación interna. Nosotros, cuando sale algún caso que puede entenderse como fuera de la ética política, tomamos medidas inmediatas. Fue el propio Mario Gómez el que puso su cargo a disposición del partido. Luego se comprobó que no había tenido responsabilidad, porque no era apoderado de las cuentas, y fueron los compañeros de Murcia los que lo eligieron luego como coordinador regional en el comité territorial.

¿Cuántos afiliados tienen en la Región? En la Región de Murcia tenemos un total de 1.756 afiliados a fecha 7 de noviembre de 2016, que fue cuando se cerró el censo para el congreso nacional del partido.

¿Van a llevar a cabo campañas para intentar aumentar su fuerza en la Región? Estamos ahora centrados en el periodo interno. Pero somos ambiciosos y queremos que cada vez sea más murcianos que se sumen al proyecto de Ciudadanos. Por fin hay estabilidad política en el país, y eso nos va a permitir trabajar más en la vida interna de partido. Por tanto, ahora poder hacer campañas específicas para dar a conocer nuestro proyecto e invitar a los murcianos a sumarse.