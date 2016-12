Jorge Lago: "Pablo Iglesias se equivocó al decir que dimitirá si no se imponen sus tesis"

Jorge Lago ha estado estos días en Murcia para presentar las conclusiones de la universidad de Podemos y también para debatir sobre lo que debe ser la Asamblea Ciudadana Vistalegre II

¿Para qué ha servido la universidad de Podemos?

Creo que la universidad de Podemos ha sido una experiencia única en este país. Hemos tenido 250 ponentes, con cerca de 50 extranjeros, y como unas 70 u 80 mesas distintas, con 1.500 alumnos más la gente que nos sigue desde casa, donde se ha hablado desde la reforma constitucional hasta la situación en África, pasando por la corrupción y los modelos energéticos alternativos. Ha habido profesores de distintas tradiciones políticas. Normalmente las universidades de verano de los partidos eran centros de adoctrinamiento. Nosotros hacemos lo contrario. Lo que hacemos básicamente es analizar línea política, debates teóricos y prácticos, discutir desde la línea organizativa, etc... Ahora, todo eso lo estamos intentando llevar a los territorios, para generar debates, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una Asamblea Ciudadana donde tenemos que discutir de estrategia política y organizativa. Cuanto más demos a conocer lo que surgió en la universidad, en mejores condiciones estaremos de debatir de forma franca y abierta.

Qué diferencia entre el Podemos de hace un año, tras los históricos resultados del 20D, al ambiente enrarecido que hay ahora. ¿Qué está pasando?

Pasa que Podemos tiene que madurar. Nosotros nacimos para ese 20D, con la idea de que se podía ganar y nos quedamos muy cerca. No se consiguió y hay que hacer un análisis de por qué el deseo mayoritario de cambio de la sociedad española no se tradujo en confianza hacia Podemos. Uno de los mayores debates que tenemos es si debemos ir hacia un Podemos que convierta ese deseo mayoritario de cambio en confianza hacia el partido a través de distintas vías o si ese resultado histórico que obtuvimos debe ser conservado a través de una lógica de resistencia, de acumulación de fuerza en las calles. Nos quedamos a mitad de camino en diciembre y en junio y tenemos que ver cuáles son las posibles tácticas a seguir para completar ese camino. Es sano que tengamos ese debate, además de necesario, porque no nos ha dado tiempo a debatir en Podemos porque hemos estado construyéndonos mientras celebrábamos elecciones cada seis meses.

¿Es irrecuperable la relación entre Iglesias y Errejón?

Es que yo no creo que se lleven mal. En política siempre hablamos de estrategia y de táctica, de los objetivos a alcanzar y la manera de conseguirlos. La estrategia de Errejón e Iglesias es muy similar, si no la misma. La diferencia está en la táctica. Es natural y sano que se discuta abiertamente. No creo que haya enfrentamiento, hay diferencias tácticas. Yo he firmado el manifiesto 'Recuperar la ilusión', que abandera Iñigo, que plantea que nos sentemos a discutir sobre las diferencias tácticas, que no ponen en cuestión ni la estrategia ni que la tenga que pilotar Pablo Iglesias.

Iglesias ha dicho que, si sus tesis no salen adelante, se irá...

Dudo que eso vaya a pasar. Nadie que está en Podemos va a dejar de estarlo porque no se impongan las estrategias o tácticas políticas que él prefiera. Eso es tener una concepción muy limitada en la democracia interna en un partido. Yo, salga lo que salga en Vistalegre II, seguiré en Podemos. Creo que Pablo se equivocó al decir eso. Se puede entender porque estamos en un proceso de votación interna, a pocas horas de cerrar el plazo para elegir las reglas del juego en Vistalegre. Creo que en un partido democrático, lo que tenemos que hacer las dirigentes es obedecer al deseo mayoritario de la organización. Eso pasa por aceptar las diferentes ideas que están sobre la mesa y, de alguna manera, dirigir obedeciendo. Lo que no puede ser es que esto se reduzca a un concurso de popularidad entre Pablo e Iñigo. Tenemos que dar ese salto de madurez. Cuando uno es maduro lo que tiene que hacer es reflexionar, dialogar, y no decidir entre todo o nada, entre una persona y otra.