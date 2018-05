IU de Cieza lamenta el 'déficit' de inversión en Educación

Su portavoz en Cieza se hace eco de un informe que concluye que "no hay voluntad de respaldar con inversión suficiente un hipotético Pacto Educativo"

A raíz del recientemente informe sobre "El gasto público educativo durante la crisis", elaborado por la Federación de enseñanza de CCOO, en un comunicado de prensa, el portavoz de educación de IU-Verdes de Cieza, José Monteagudo, ha desvelado que familias con capacidad económica que optan por la privada puedan beneficiarse de desgravaciones fiscales "mientras que otras con pocos recursos no puedan acceder a una beca de comedor porque se han recortado".

Sobre el contenido del informe, Monteagudo ha precisado que "el gasto público educativo, durante el periodo de la crisis, ha retrocedido en un contexto de incremento del alumnado y en una sociedad con mayor desigualdad económica y social que la educación no ha sido capaz de paliar".

Asimismo, el portavoz ha precisado que "este descenso no ha afectado a todos por igual, pues ha subido fuertemente el gasto privado y los beneficios fiscales por gastos educativos".

Por otra parte, desde el punto de vista territorial, "el gasto público educativo, tomando con base 2009, no ha tenido la misma evolución: ha habido comunidades, como Andalucía, con descensos de menos 8 puntos porcentuales, muy por encima de la media de conjunto de las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación. Lo mismo ha pasado con el indicador del porcentaje del PIB autonómico destinado a gasto público educativo: hay diferencias de más del 100 % entre unas y otras autonomías y una evolución muy diferente durante los años de la crisis", ha subrayado Montegudo.

"Estas diferencias territoriales se han acrecentado con el inicio de la crisis y la llegada al poder (estatal y autonómico) de los gobiernos conservadores; y se ha reducido desde 2015 con la llegada de los gobiernos progresistas, aportando una cierta equidad y convergencia territorial".

"Para el futuro inmediato, el Gobierno busca –a pesar de haber recuperado el nivel del PIB de 2009– continuar retrocediendo en el tanto por ciento del PIB destinado a gasto público educativo, siendo buen ejemplo de ello el proyecto de Presupuesto del Ministerio de Educación para 2018 y las proyecciones contenidas en las actualizaciones del Plan de Estabilidad, que llevan este porcentaje al 3,67 % en 2020".

"Todo ello no hace más que corroborar la ausencia de soporte financiero, tal y como recogen los propios documentos del Gobierno, para el fracasado Pacto Social y Político por la Educación".

Finalmente, el portavoz de IU-Verdes ha declarado que Murcia ha mantenido un nivel de gasto público educativo que la sitúa por encima de la media de manera sostenida, si bien no ha sido así en los últimos años de la crisis. En porcentaje del PIB ha habido un retroceso, pero similar al de la media del Estado, manteniéndose, en todo caso, claramente por encima del tanto por ciento del PIB que destina el conjunto del Estado a la educación".