Una Floración de récord

Decenas de miles de visitantes de España y de toda Europa conocen la explosión de luz y color que experimentan estos días los campos de Cieza Alrededor de 70.000 personas, llegadas desde diferentes regiones y países, han pasado por Cieza durante el último mes para participar en las excursiones que se han organizado con motivo de la Floración 2018, un inigualable espectáculo de la naturaleza que sumerge al visitante en un colorido sin igual proporcionado por la flor de cientos de miles de frutales.

Las cifras superan ampliamente las que se registraron el año pasado y eso que todavía no se ha hecho el recuento definitivo. Es más, desde el Ayuntamiento se incide en que aunque la programación oficial ya ha concluido, todavía podrán verse tierras en floración en el municipio de Cieza durante las próximas dos semanas.

El concejal de Turismo, Antonio Moya, destaca que este año, la afluencia de turistas ha sido prácticamente diaria y no sólo los fines de semana, lo que ha provocado un número mucho mayor de visitantes. Fundamentalmente se ha tratado de grupos de turistas en viajes organizados que aprovechan algún día de autobús para hacer parada en Cieza, llegados de todos los lugares de la geografía española, así como grupos de extranjeros (japoneses, alemanes, ingleses, holandeses, etc.). A todo ello se suma los que han realizado su visita desplazándose en coche particular.

El número de correos electrónicos y llamadas telefónicas recibidas a diario en la Oficina de Turismo ha sido también continuo de personas que se han interesado por la Floración y por los atractivos turísticos, naturales y culturales del municipio, «datos que han sido confirmados por distintas empresas que se dedican al sector turístico», destaca el edil, quien también se ha referido a que las pruebas deportivas han aumentado considerablemente la participación, con personas que han aprovechado el día para pasarlo con sus familias y disfrutar de los encantos de los campos.

Para Antonio Moya, el proyecto Floración «está teniendo una importante repercusión y muy positiva en los establecimientos de nuestra ciudad, comercios y especialmente lugares de hostelería, como así se nos ha indicado desde las distintas asociaciones que representan a éstos profesionales».

Para el edil, «no cabe duda de que el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Cieza está teniendo una gran receptividad y está repercutiendo positivamente en nuestra ciudad, dándola a conocer por todo el mundo, lo que supone un valor añadido a nuestros productos frutales, fundamentalmente al melocotón, y evidentemente está teniendo un efecto muy positivo en las empresas del sector turístico y en el comercio y la hostelería local».

El Paraje de Entrerramblas es una delas zonas más visitadas durante la Floración. FOTO: Pedro Lucas

SIYÂSA Y LA CUEVA DE LA SERRETA, PREFERENCIA DE LOS TURISTAS

José Antonio Gázquez es guía turístico y regenta la empresa ´Stipa´, con la que ha enseñado la Floración en las últimas cuatro semanas a unas 1.500 personas. Como la de él, hay otras entidades que también lo hacen. Dice que este año han llegado turistas de Alemania, Francia, Bélgica, República Checa, República Dominicana, Holanda o de diferentes países de América y de prácticamente todas las regiones españolas. Además, Gázquez se ha dado cuenta de que los visitantes demandan, además de la Floración, otras cosas. «Quieren visitar Medina Siyâsa, el Cañón de los Almadenes y nuestra inigualable cueva de la Serreta con las pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO», destaca el guía turístico.



SABORARTE, UNA APUESTA POR LA BUENA MESA

Pero otro de los aspectos importantes de la Floración es la gastronomía a través del Certamen SaborArte, creado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Cieza y que en esta segunda edición ha superado las mejores expectativas. En cuatro días, la gran carpa de 1.000 metros cuadrados habilitada en el Plaza de España ha tenido que cerrar varias veces por completar su aforo, lo que redunda en un éxito sin precedentes en Cieza en cuanto a este o cualquier otro acontecimiento similar, ya que ha sido visitado por más de 10.000 personas.