Saorín desmiente que exista "lentitud administrativa" en la urbanización de la 'manzana del cocodrilo'"

En un comunicado de prensa, Francisco Saorín, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cieza ha desmentido que exista "lentitud administrativa" y por consiguiente "bloqueo" en la urbanización de la conocida como ´manzana del cocodrilo´, tal como ha afirmado esta semana el edil de CCCi José Luis Vergara, quien, como en otras ocasiones, debería haberse pasado por el Departamento de Urbanismo donde habría sido informado con exactitud de la situación de la misma, lo que a su vez le habría evitado al concejal de CCCi tener que "hablar de oído" y así habría cumplido con la misión que, según él, le han encomendado varios vecinos.

Francisco Saorín ha aclarado que la urbanización de este solar, que forma parte del PERI-3 del PGOU de 1985, no es nueva ya que se remonta a 1999 y que su situación actual como solar, una vez demolidas las mayor parte de las viviendas que había en el mismo, está pendiente de resolución judicial, no pudiéndose construir en el mismo hasta que se resuelva este problema entre sus propietarios e inquilinos. "Por tanto, no existe ´lentitud administrativa´, ni ´bloqueo´ por parte del Ayuntamiento para ´solucionar el desarrollo de la emblemática manzana´, porque hasta el momento, nunca ha existido petición de licencia de obras", para construir, mientras no se normalicen otros aspectos que no dependen en su totalidad del Ayuntamiento, subraya el edil de Urbanismo.

En cuanto a la urgencia en la limpieza y desratización de la zona, Saorín ha informado que se ha requerido a los propietarios de la ´manzana del cocodrilo a que lo hagan´ en varias ocasiones de manera escrita y verbal, siguiendo los procedimientos que marca la ley, por lo que "de manera inmediata se les volverá a requerir su limpieza y decoro y de no ser atendido el requerimiento, actuará directamente el Ayuntamiento, reclamando posteriormente los costes a los propietarios", ha precisado el titular de urbanismo.

Puesto el Concejal en contacto con uno de los propietarios responsable del citado solar, le ha asegurado que tienen colocados cebos para roedores establecidos según mapa creado por un técnico y se ha comprometido a proceder a la limpieza en breve de todos los restos vegetales que existen en la zona.

No obstante en lo referente a la posible existencia de insectos y roedores de la que habla el edil de CCCi, Saorín ha aclarado que ha dado traslado de la misma a la concejalía de Sanidad, competente en el tema, para que de ser cierto actúe inmediatamente al tratarse de un supuesto problema de salud pública. El citado solar se encuentra vallado y con existencia de restos vegetales, no existiendo basuras inertes o desechos de chatarras y otros elementos.

Finalmente, Saorín agradece al edil Vergara la preocupación mostrada acerca de la situación de la ´manzana del cocodrilo´, aunque reitera que debería haberse informado previamente, a través de los técnicos de urbanismo, acerca del estado en que se encuentra la misma y de los procedimientos llevados a cabo; todo ello, antes de emitir opiniones que pueden contribuir a crear ´alarma social´ y ´confusión´ entre los ciezanos.