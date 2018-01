CCCiezanos exige la limpieza y desratización de la manzana del 'Cocodrilo'

El concejal de CCCi, José Luis Vergara, ha exigido la inmediata limpieza y desratización de la denominada manzana del Cocodrilo, un gran solar situado entre los dos paseos ciezanos. Vergara ha asegurado que varios vecinos se han dirigido a él para que interceda en el equipo de Gobierno y exija una pronta solución al problema de proliferación de roedores e insectos, que llevará el asunto al próximo pleno solicitando que se actúe de inmediato. "La primavera ya está a la vuelta de la esquina y debemos tomar las riendas del asunto para que no suceda como el verano pasado en el que a la multitud de ratas y ratones que esconde la maleza y los rincones sin tapiar del solar se sumó una verdadera plaga de insectos que produjeron demasiadas molestias a los residentes".

Para Vergara, "son ya demasiados años los que esta manzana - llamada así porque hasta hace unos años se ubicaba en parte de ella el Bar Cocodrilo- la más céntrica de la población, se halla sin edificar y sin limpiar convenientemente. La proliferación de maleza no sólo es un problema de "indeseable estética, inaceptable en pleno centro de Cieza, sino un potencial peligro de seguridad por combustión y esconde otros peligros latentes que la subida de temperaturas traerá consigo como la descontrolada proliferación de insectos de todo tipo y el desmesurado incremento de roedores dañinos. Ya advertimos de ello hace un año y nada se hizo, por eso en esta ocasión y puesto que la nueva Ordenanza nos confiere las herramientas indicadas para ello, exigimos que se limpie, desratice y desinfecte con urgencia todo el solar y que se tapien los múltiples escondrijos que presentan las dos casas viejas que todavía existen en la manzana", indica Vergara Giménez.

En su moción urgente, el portavoz de CCCiezanos solicita la actuación de la junta de compensación "que es la verdadera propietaria del solar", pero que de no hacerlo con prontitud "el ayuntamiento debe actuar defendiendo el interés general y en evitación de un serio problema de salud pública y, puesto que el solar no es municipal, pasando la correspondiente factura".

Por otro lado el concejal centrista opina que "tampoco es aceptable la lentitud administrativa que está suponiendo la remodelación y urbanización de esta señera manzana ciezana; son varios los equipos de gobierno que se han lavado las manos en este tema que precisa de una actuación integral y sin más demora. Entiendo también a los pequeños propietarios que ven pasar los años sin que el consistorio haga nada por solucionar el desarrollo de la emblemática manzana que conecta los dos paseos principales del casco urbano, por lo que también demandamos que se tomen cartas en el asunto y se desbloquee esta situación que afea el centro de la ciudad, provoca problemas sanitarios y es una herida urbanística en el corazón de Cieza", concluye el edil.