Charlie, ´La Voz´ de Cieza en Telecinco

Carlos Villa Moreno, un joven ciezano de 27 años, nunca había hecho públicos de forma decidida sus dotes como cantante. Sin embargo, y una vez que el miedo al fracaso propio de la adolescencia se ha quedado atrás, ha decidido dar el paso y hacer ver a toda España que puede ser una de las mejores voces del panorama musical de estos momentos en nuestro país.

Para comenzar, ya ha hecho realidad uno de sus sueños, ya que este viernes pasado participó en 'La Voz' de Telecinco, el afamado programa que presenta Jesús Vázquez en Telecinco y que la cadena de Mediaset emite esta temporada los viernes por la noche. Bajo el nombre artístico de 'Charlie' (así le han llamado siempre muchos de sus amigos), este ciezano supo cautivar a la audiencia y a dos de los 'coaches' del programa, Manuel Carrasco y Juanes, quienes giraron la cabeza al escuchar la excelente interpretación del tema 'Skinny love', en la versión de la cantante inglesa Birdy. De esta manera, Charlie continuará representando en próximas semanas a Cieza y a Murcia.

Carlos formará parte del equipo de Manuel Carrasco tras superar un largo proceso de selección, pasando por un primer casting de video online y otros tres presenciales (el primero tuvo lugar en Valencia y los dos siguientes en Madrid). Este sábado, Carlos Villa atendía a La Opinión de Murcia en el céntrico Paseo de Cieza. "Este verano, estando en la playa, me llamaron para decirme que estaba seleccionado para las audiciones a ciegas y lo cierto es que, hasta la fecha, la experiencia es muy gratificante, pero a la vez de mucho nerviosismo e intranquilidad", asegura el joven cantante.

"En esos momentos previos a la actuación, se te pasan muchas cosas por la cabeza: 'me templará la voz, se me olvidará la letra?'. Afortunadamente, nada de eso pasó", comenta este joven ciezano que ya en el coro de la Facultad de Teología Protestante de Córdoba, donde estudió cuatro años, dio buena muestra de su vocación como cantante en el coro del centro educativo.

Confiesa que la afición por cantar le viene casi desde que aprendió a hablar. "Pero la vergüenza, la timidez e incluso hasta la falta de autoestima y el miedo a fracasar hacen que te calles y por eso permanecí en silencio. Solo una vez me atreví tímidamente a presentarme a un casting de Operación Triunfo, pero aquello quedó ahí", afirma Carlos, quien se confiesa un auténtico entusiasta de la denominada 'música negra' y, en particular, del góspel, el soul y el aerosmith.

Explica que con 'La Voz' fue su hermana –su aliada y casi su maestra- la que le impulsó a ir. "Ella me hizo todo el papeleo, la inscripción, y mira, me llamaron". Afirma tener algunos temas propios compuestos, fruto de su afición por el piano y la guitarra, aunque nunca han visto la luz. "Me gusta mucho escribir, expresar mis sentimientos y plasmar palabras sobre la vida, el amor y todo aquello que uno lleva dentro", apostilla el cantante mientras se da un paseo por el centro de su ciudad natal.

Y parece, por lo que cuenta, que los complejos se han acabado y quiere ir a por todas. Comienza para él un emocionante pero a la vez competitivo camino, para conseguir avanzar progresivamente en las sucesivas batallas con otros cantantes que se podrán ver en las próximas semanas en Telecinco.