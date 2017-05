Un premio de 30.000 euros enfrenta a la Fundación Los Álamos y a un edil de Podemos

El diplomático ciezano José Luis Pardos, presidente honorífico de la Fundación Los Álamos, ha acusado al segundo teniente de alcalde y concejal de Nuevas Tecnologías del actual gobierno municipal, el edil de Cieza Puede (Podemos) Miguel Gual, de haber utilizado dicha fundación como 'testaferro' para la recepción de un premio de 30.000 euros concedido por Podemos a nivel nacional y después de que la formación morada en Cieza concurriera y ganara el concurso con un proyecto para convertir los restos de poda en abono para el campo.

Una cooperativa social

Según el diplomático, en su condición de vicepresidente de la Fundación Los Álamos, Gual informó al patronato de la asociación sobre una iniciativa para la creación de una cooperativa social a través del reciclaje de toda la materia orgánica que genera Cieza (como son los restos de poda, destrios de las cooperativas de fruta, mercado semanal y poda de árboles urbanos), y que dicho proyecto iba a concurrir a un concurso financiado por los Fondos Feder europeos.

Sin embargo, la realidad es que el concurso no estaba respaldado por los Fondos Feder, sino por el partido de Pablo Iglesias, a través de una iniciativa llamada Impulsa, para fomentar proyectos de carácter social con dinero que los diputados de Podemos donan al partido descontándoselo de su sueldo. «Esta circunstancia chocaría de frente con la esencia de la Fundación los Álamos, ya que sus estatutos no contemplan financiarse con dinero procedente de ningún partido político», explicó Pardos a esta Redacción, denunciando además que cuando se envió el proyecto a Madrid, «se puso en el remite la dirección de Podemos Cieza, que está situada en la calle Buitragos número 5, y no la de nuestra fundación, que está en la calle Claudio Coello, 33 de Madrid».

Denuncia en su blog

En su blog de Internet, Pardos escribe: «Sé y me consta que ninguno de los patronos, salvo Miguel Gual, ha podido hacer esta solicitud que ha ganado el premio Impulsa de Podemos, concedido a la Fundación Los Álamos, tal y como se publicó en el semanario El Mirador de Cieza y en el diario LA OPINIÓN (edición digital), por lo que reitero que no se ha acordado esta solicitud en el Patronato. En consecuencia, sólo el citado Miguel Gual es el responsable de dicha solicitud, sin autorización y hecha ilegalmente, que va contra el acuerdo del contenido del Acta del Patronato. En la citada reunión, según lo contenido en el Acta de Patronos, citada literalmente del 27 de julio del 2016, donde repito que no consta en absoluto, la citada referencia a los fondos de Impulsa de Podemos, por lo que dicha solicitud y en consecuencia la donación es ilegal, falsa y totalmente inválida, por lo que nunca será aceptada, ni recibida por la Fundación Los Álamos». Lo que está claro es que la polémica está servida.