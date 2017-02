La floración de Cieza a vista de globo

La floración de los frutales en Cieza ya ha comenzado, y con ello, el espectáculo está servido. El Ayuntamiento ha elaborado un amplio programa para atraer «a cualquier ciudadano del mundo». Excursiones a pie, en coche, en tren, en rafting por el Segura y hasta en globo, como novedad este año, para que los turistas puedan disfrutar de este espectáculo por tierra, río y aire.

Aunque 'Floración' será presentado en sociedad en la tarde noche de hoy en el Real Casino de Murcia, este miércoles el alcalde de la localidad, Pascual Lucas, y el concejal de Turismo, Antonio Moya, dieron a conocer el vasto programa que se ha preparado y que combinará cinco disciplinas: naturaleza, gastronomía, patrimonio, deportes y música.

Según destacó el alcalde, «'Floración' engloba múltiples actividades para invitar a que ciezanos, vecinos de la Región y turistas de todo el mundo conozcan que Cieza es mucho más. Por ello, despertaremos los sentidos para además de ver brotar las flores de los árboles, sea posible oler, degustar o sentir la localidad. Porque conocemos el potencial de esta tierra, apostamos por todos sus elementos: paisaje, entorno, cultura, tradiciones, y, sobre todo, su gente. Porque es mejor vivirlo a que nos lo cuenten. Cinco pétalos de una flor, 5 sentidos, 5 disciplinas».

El regidor calificó de «gran reto y responsabilidad» lograr transmitir «las sensaciones que provoca ver brotar las flores, con una impactante paleta de color rosa». «Por ello –dijo- os invito a todos a pasear por la floración, a que contéis cómo somos, y cómo de bien se pasa en Cieza».

Las primeras excursiones, y con distintas empresas turísticas, comienzan este fin de semana por los parajes de 'la brujilla'; 'la parra', 'el horno' y 'el acho'; y por el Paseo Ribereño. Se repetirán todos los fines de semana de febrero y marzo. Algunas rutas incluyen un almuerzo en el campo, mientras que en otras se da la opción de ir a comer a alguno de los 11 restaurantes que se han adherido al programa con 'Menús Floración'.

El programa incluye talleres y exposiciones de fotografía, rutas de arte rupestre, visitas a la Cieza Islámica y al Museo Siyasa, y hasta un desfile de moda entre los árboles. No faltarán las pruebas deportivas como los Once Kilómetros Solidarios; y la música con The Ladies, José Mercé y Elefantes.

'Sabor Arte'

'SaborArte' es el nombre de la primera Feria Gastronómica que se celebrará los días 10, 11 y 12 de marzo. Participarán 25 restaurantes de la Región que mezclarán tradición y vanguardia, mostrando la transformación de sus productos en una fiesta para los sentidos.