La fruta ciezana comienza su carrera hacia Europa

Los agricultores del municipio de Cieza ya han comenzado con su frenética campaña frutícola de este año con el objetivo de ser los primeros en 'colonizar' los mercados de todos los países europeos. Con los campos ya en flor, la prioridad ahora es procurar que las piezas tengan un tamaño y un color que resulten atractivos a los consumidores del continente y que las ventas aumenten. Y para ello, es imprescindible realizar las primeras labores de la parte decisiva de la temporada a pie de campo.

Una de ellas, fundamental en estas fechas, es el 'aclareo' de la flor. Se trata de una técnica que consiste en descargar a los árboles de las miles de flores que cada uno de ellos puede llegar a tener para que la fruta salga en condiciones óptimas y no haya una acumulación excesiva. «Si no quitáramos por los menos el 75 por ciento de la flor, la fruta sería de muy mala calidad, sin tamaño y sin sabor. Muchas ramas se quebrarían del peso y prácticamente no tendríamos cosecha en condiciones para vender», asegura Andrés Marín, uno de los cosecheros de Cieza que ya ha comenzado con estas labores en sus propiedades.

Hasta la fecha, todo el proceso de 'aclareo' se realizaba a mano, contratando cuadrillas compuestas por varios peones que se encargaban de tirar la flor al suelo una por una, sin duda un trabajo muy laborioso. Pero ahora, la mayoría de agricultores comienza a dividir la tarea en dos partes: un primer envite que es realizado por las máquinas y el segundo, para el que se sigue confiando en la mano del hombre en aras de alcanzar extremos de selección hasta los que la tecnología todavía no es capaz de llegar.

Por este motivo es fácil ver estos días en los campos del municipio de Cieza tractores paseándose entre los árboles, escoltados por una máquina de aclareo con cientos de varillas flexibles que van 'arrancando' al menos la mitad de la floración de cada uno de los árboles cuajados.

«Esta es la única forma de hacerlo, puesto que con esta máquina aceleramos un proceso que debemos concluir en tan sólo unos días, algo que sería imposible si todo el proceso se realizase exclusivamente a mano», resalta Marín, quien además ha querido aclarar que con esta técnica no se ahorra mano de obra, «ya que en unos días veremos a cientos de cuadrillas clareando los árboles y tirando la flor que aún sobra».

Las primeras cosechas, en abril

El sector de la fruta ciezana espera 'colocar' los primeros frutos en Europa a finales del próximo mes de abril, siempre y cuando no haya heladas y la fruta extra temprana pueda florecer y madurar con normalidad. De esta manera, la de Cieza sería la primera fruta de temporada en llegar a los mercados de todo el continente.

«Esperamos que no se repita la catástrofe del año pasado, cuando una helada tras llegar a alcanzarse los siete grados bajo cero destrozó la mitad de la cosecha de toda la vega ciezana», espera el agricultor.