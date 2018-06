El portavoz de Cs renuncia a seguir presidiendo la comisión local que investiga a Hidrogea

El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en Cartagena, Manuel Padín, ha renunciado a seguir presidiendo la comisión de investigación municipal de la concesionaria del servicio de suministro de agua potable, Hidrogea, por considerar que «no se dan las condiciones mínimas que garanticen el buen desarrollo de este órgano».En un comunicado, Padín ha justificado su decisión por la «poca voluntad de trabajo» de algunos grupos, las «difamaciones públicas sin fundamento» y la negativa de algunos partidos a limitar a este espacio las cuestiones relaciones con su objeto de investigación.

«Empecé con la voluntad de trabajar fase por fase, analizando y aclarando cada uno de los seis puntos objeto de esta comisión, pero advertí desde el primer minuto que no iba a permitir que esto se convirtiera en un circo mediático inútil y tampoco en una plataforma para hacer campañas electorales difamatorias», ha apuntado. Tras añadir en su carta a la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que no quiere «más crispación ni enfrentamientos» porque el consistorio «no puede ser continuamente una guerra política abierta», ha lamentado que se le acuse continuamente de «bloqueo y falta de voluntad», cuando ha sido el «único presidente de este tipo de órganos que ha informado puntualmente». «Es de una bajeza política insoportable e injusta», ha apostillado. Asimismo, Padín, quien también preside la comisión de investigación de La Mar de Músicas, ha recriminado a la Secretaría General del Pleno que no haya designado desde hace un mes al sustituto de la secretaria de la comisión, por lo que ha advertido que también renunciará a presidirla si no se responde al requerimiento del pasado 9 de mayo para que se cubra ese puesto.

Minutos antes del comunicado de Padín, un mensaje en redes sociales del portavoz de MC, José López, criticaba la información ofrecida por la Comisión, mostrando en una fotografía decenas de CDs sobre una mesa vacía.