Un juez anula la primera rebaja del agua por vulnerar derechos fundamentales

«Ha demostrado ser traicionera, incapaz y corrupta». Así definió el portavoz de MC Cartagena y exalcalde, José López, a la actual regidora Ana Belén Castejón en una rueda de prensa en la que notificó el fallo del Juzgado de lo Contencioso que anula la primera rebaja de la tarifa del agua acordada por la Junta de Gobierno el 29 de diciembre, presidida por la regidora, al considerar que se incumplieron los procedimientos para convocar y notificar su celebración; y se vulneraron los derechos fundamentales de los concejales de MC, al impedirles el fácil acceso a la información previo al visto bueno del acuerdo.

El fallo recoge que la convocatoria de la Junta no respetó las 24 horas establecidas como límite temporal mínimo para que se pudiera celebrar válidamente y que la convocatoria no se acompañó de las propuestas de revisión de tarifas de la Alcaldía y de la concesionaria del servicio, Hidrogea, entre otros documentos, que no estuvieron a disposición de los concejales.

El portavoz de MC recordó que sus concejales ya le indicaron a Castejón, «al igual que los servicios jurídicos municipales», que debía retirar del orden del día de la Junta el punto de la rebaja del agua, aunque no lo hizo, por lo que la sentencia considera que se vulneró el derecho fundamental de los ediles de MC a debatir y votar sobre este asunto con conocimiento de causa, tanto sobre su legalidad como su oportunidad.

Sobre la nulidad de la rebaja del agua, que ya está vigente, desde el Ayuntamiento aclararon que el 19 de febrero se celebró otra Junta de Gobierno para subsanar y convalidad los errores de la de diciembre en el tema del agua, por lo que la rebaja es legal. En este punto, el presidente de MC, Jesús Giménez, discrepó al entender que esa segunda Junta buscaba subsanar los errores y, si la primera ha sido declarada nula, no se puede subsanar un proceso nulo.

No obstante, Giménez recordó que esa Junta de febrero también está recurrida en reposición, y que los tribunales se pronunciarán en su momento.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida. De hecho, desde el Gobierno local, su portavoz, Obdulia Gómez, ya anunció ayer que se recurrirá por no estar de acuerdo con el fallo y aclaró que «la bajada del agua no peligra en nada».



«Haciendo trampas»

La situación llevó ayer a López a exigir la dimisión de Castejón. El portavoz de MC recordó las palabras de la propia alcaldesa, que dijo que «ella sabía qué hacer ante un revés judicial», cuando se investigaba al exalcalde por la compra del Hotel Peninsular cuando estaba en el Gobierno, aunque posteriormente este asunto judicial ha quedado en nada.

López pidió a la regidora que haga «un último servicio a Cartagena» y dimita. «Le han pillado haciendo trampas y la han condenado, no le queda otra que asumir su responsabilidad política e irse», dijo el portavoz de MC.

La propia Castejón, pese a no hacer declaraciones, sí que anunció en los pasillos del Palacio Consistorial que no se plantea dimitir.