López pide la dimisión de Castejón por "traicionera, incapaz y corrupta"

"Ha demostrado ser traicionera, incapaz y corrupta". Así ha definido el portavoz de MC Cartagena, José López, a la alcaldesa Ana Belén Castejón en una rueda de prensa para anunciar la decisión judicial que anula el acuerdo del 29 de diciembre sobre la rebaja de las tarifas del agua por vulneración de derechos fundamentales de los concejales cartageneristas, al impedirles el fácil acceso a la información previa al visto bueno del acuerdo.

El propio López ha comparecido ante los medios arropado por todo su equipo para dar cuenta de la sentencia, que es recurrible. Según el portavoz de MC, la alcaldesa siguió adelante con el procedimiento del 29 de diciembre pese a que le avisó de que incurría en nulidad, igual, según él, que indicaron los informes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Ahora, el fallo de lo Contencioso Administrativo también les da la razón y "condena al Ayuntamiento por la actuación de su alcaldesa", ha dicho López.

En este sentido, el portavoz de MC ha recordado las palabras de la propia Castejón, que dijo que "ella sabía qué hacer ante un revés judicial", cuando se investigaba López en los juzgados por la compra del Hotel Peninsular cuando estaba en el Gobierno. Estos hechos acabaron con la expulsión del concejal de MC del equipo de Gobierno, aunque posteriormente se ha quedado en nada su asunto judicial.

López ha pedido amparo a los propios dirigentes del PSOE para que tomen cartas en el asunto, en alusión al nuevo presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. "Tienen la oportunidad para ser los 'adalides de la regeneración', como se dicen llamar. La alcaldesa está condenada por incumplir la constitución. Le han pillado haciendo trampas y la han condenado. Tiene que asumirlo e irse", ha sentenciado el portavoz de MC.

Está previsto que la propia alcaldesa ofrezca una rueda de prensa para aclarar estos términos, aunque desde la Alcaldía han indicado que esta sentencia no anula la rebaja del agua acordada con Hidrogea. Sostienen que hay un acuerdo posterior que subsana todas las deficiencias del de diciembre, aunque esta cuestión también ha sido puesta en duda por MC. No obstante, fuentes municipales ya han aclarado que recurrirán la sentencia y que Castejón no va a dimitir.