Fulgencio Sánchez: "El AVE en superficie separará a unos 60.000 cartageneros"

Se muestra dispuesto a manifestarse donde sea para conseguir que el tren de alta velocidad llegue bajo tierra a la estación de Víctor Beltrí. Además, cree que es obligatorio la mejora de la conexión de Cercanías.

Fulgencio Sánchez, presidente vecinal del Sector Estación, es también el portavoz de la Plataforma Prosoterramiento de Cartagena. Se muestra muy reivindicativo y critica que se gasten 600 millones de euros para soterrar el AVE en Murcia y a Cartagena solo lleguen 68 millones.

¿Cómo valoran que Ministerio y Comunidad desoigan a los vecinos y no traigan el AVE soterrado?

Negativamente, al ir contra la norma por incumplir el convenio firmado en julio de 2006, y por ir contra la lógica del buen uso del bien público al querer ejecutar un proyecto que propone construir, en 2021, tres pasarelas para conectar tres calles a un bancal contaminadísimo de El Hondón , según el consejero, que no será barrio hasta el 2035. Mucha prisa para despilfarrar dinero, lo llevaremos al Tribunal de Cuentas. También va contra la ética, para Murcia 600 millones y 68 para Cartagena. Encima, el soterramiento no se hace

¿Cree que con la llegada al Gobierno de España del socialista Pedro Sánchez el AVE está más cerca de llegar bajo tierra?

Tenemos más posibilidades, pues el Ayuntamiento tendrá más facilidades que hasta ahora, al ser el Gobierno central del mismo partido que el del Consistorio. De todas formas, gobierno, oposición, empresarios y vecinos en la comisión convocada por la alcaldesa Ana Belén Castejón están de acuerdo de estudiar la propuestas que han presentado los vecinos y la plataforma.



¿Qué propuesta tienen?

El AVE tiene que llegar de forma subterránea, como propone la Federación Vecinal y la Plataforma Prosoterramiento. Mejor en paralelo por la plataforma desdoblada del trazado del Corredor Mediterráneo de mercancías, que permite eliminar el paso a nivel de La Palma-Pozo Estrecho, que discurre por encima de la autopista, la autovía y Los Camachos -donde estará la ZAL- para bajar en paralelo a la carretera de La Unión y soterrar desde la Media Legua. En el caso del trazado actual habría que soterrar desde las Casas de Clares y eso son cuatro kilómetros y unos 200 millones de euros, mientras que por Los Camachos es mucho más económico y no parte Cartagena.



¿Qué consecuencias negativas tiene para la ciudad que el AVE llegue en superficie?

Se aumenta la inseguridad de las zonas habitadas. Se impide el desarrollo urbanístico de ocho barrios construyendo un muro que impedirá la conexión entre ellos con el desarrollo conocido como CC.1, donde van 25.000 habitantes. Es decir, se separará a unos 60.000 habitantes entre sí y se les aislará de las zonas de equipamientos y del polígono industrial Cabezo Beaza.



¿Merece la pena esta infraestructura en las condiciones que ahora se plantean, o es mejor renunciar a ella?

A lo único que hay que renunciar es a la irracionalidad, al rodillo partidista y al pensamiento único y simple, y lo que sobre lo invertimos en Cartagena. Sólo renunciamos a eso, lo demás lo vamos a pelear.



¿Qué beneficios reales creen que tiene el AVE para los vecinos, cuando el precio del billete es prohibitivo para buena parte de la población?

El AVE puede traer unos 200.000 pasajeros al año para el desarrollo del turismo de tren, además de viajes de fin de semana, de sol y playa, de escapadas culturales o para congresos.



¿Qué es prioritario: AVE o Cercanías?

Extremadura y Murcia son las dos únicas regiones sin electrificar, con trenes diseñados en 1980. Hay regiones que van por la tercera generación de AVE, tienen nodos de Cercanías y conexiones de media y larga distancia. ¿Cree que a estas alturas nos pueden dar a elegir entre lo prioritario? Es tiempo de lo obligatorio.



¿Qué mejoras hay que llevar a cabo en las Cercanías?

Lo primero es convertir Murcia-Cartagena y Lorca-Águilas en nodos, como ha hecho la Generalitat Valenciana con Orihuela, Elche y Alicante. Hay que electrificar vías y trenes, y que sean compatibles con los corredores de ancho europeo desdoblando la vía para pasajeros y mercancías.



¿Hay que aprovechar para descontaminar El Hondón?

Los terrenos hay que descontaminarlos con dinero de los propietarios de los terrenos, que son Adif y la inmobiliaria del Banco Sabadell, Solvia. El consejero de Fomento, Patricio Valverde, ha señalado que este lugar al que llegan tres calles elevadas por encima del trazado ferroviario es el más contaminado de Europa. Si eso es cierto, que es grave, ¿por qué no ha obligado la consejera de Medio Ambiente, Adela Martínez–Cachá, a la empresa química Ercros, como dijo el Defensor del Pueblo, o al resto de propietarios a descontaminarlos? No obstante, hay trazados que no precisan descontaminación según el Estudio de Ángel Faz, aunque en esta Comunidad Autónoma se desacredita a los científicos.