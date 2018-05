Los vecinos defenderán en el pleno su opción para que el AVE llegue soterrado

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac) presentará su propuesta para la llegada del AVE a la ciudad en un pleno extraordinario que se celebrará el 7 de junio. Así se acordó ayer en la Junta de Portavoces convocada por la alcaldesa Ana Belén Castejón para tratar de tumbar la decisión de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad de que el tren llegue a la ciudad en superficie, tal y como aprobó su consejo de administración el pasado lunes, con los votos en contra del Ayuntamiento.

En un comunicado, el Consistorio explicó ayer que mañana tendrá lugar una reunión en la que los representantes de los grupos municipales, colectivos sociales y técnicos municipales analizarán «de forma pormenorizada» las diferentes opciones para la entrada de la alta velocidad en la ciudad portuaria, entre las que estará la propuesta vecinal que Castejón defendió en el consejo de administración de la Sociedad.

En este sentido, la alcaldesa afirmó que no se pueden tomar «decisiones de espaldas» a los vecinos, que proponen salvar los terrenos contaminados de El Hondón y construir un trazado nuevo soterrado en paralelo a la carretera de La Unión. «Si viene de los vecinos, me interesa y debemos escucharla. Tanto tiempo hemos esperado, que un mes más para conocer su postura no supondría un gran retraso y así deberían haberlo entendido el Ministerio y la Comunidad», dijo.

La regidora recordó que la opción elegida por Fomento y el Gobierno regional, que contempla la llegada en superficie del tren, «divide en dos» a la ciudad y no garantiza la expansión urbanística.



Reacciones de la oposición

Pese a dar el visto bueno al pleno extraordinario, la oposición valoró la situación de la llegada de la alta velocidad. De esta forma, desde el PP defendieron la opción aprobada por Cartagena Alta Velocidad y pidieron al resto de partidos no hacer una «guerra» y ver «enemigos donde no los hay». El portavoz popular, Francisco Espejo, dijo que el PP defiende que el AVE llegue «ya y cuanto antes».

Por su parte, su homólogo en MC, José López, apoyó la propuesta de los colectivos vecinales y anunció que en un próximo pleno pedirá la reprobación al consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, «por su falta de respeto a los vecinos». Según López, el partido cartagenerista apuesta por «un AVE que venga a Cartagena sin bloquear ninguna parte del municipio, sin que haya pasos a nivel, lo más rápido posible y que lo haga a la Avenida de América».

Desde la bancada de Cartagena Sí Se Puede, su portavoz, Pilar Marcos, señaló que la prioridad de su grupo es la modernización de las líneas de Cercanías, si bien ha anunciado que mirarán «con lupa» cómo compaginar la descontaminación con el trazado de la llegada del AVE a la ciudad portuaria.

Finalmente, el portavoz municipal de Ciudadanos, Manuel Padín, advirtió de que la Ley de Sociedades de Capital permite impugnar un acuerdo como el adoptado por Cartagena Alta Velocidad cuando, «sean contrarios al orden público por sus circunstancias, causa o contenido».

No obstante, Padín lamentó que la mesa de trabajo técnica para analizar la llegada del AVE llega «con un año de retraso».