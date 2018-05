Nueve meses de cárcel por no pagar 10 noches de hotel en La Manga

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un Juzgado de lo Penal de Cartagena que condenó a nueve meses de prisión al cliente de un hotel de La Manga del Mar Menor que tras disfrutar de alojamiento durante diez noches se fue sin pagar una factura que ascendía a poco más de 800 euros.

La Sala no considera creíble la versión exculpatoria que ofreció en el juicio, en el que señaló que creía que la habitación correría por cuenta de un hombre al que había conocido en la playa y del que solo facilitó como datos de identidad "que se llamaba A. o algo así".

Para el tribunal, no es asumible esa versión porque está demostrado que fue el acusado el que reservó no solo su habitación, sino también otra en la que pernoctaron dos personas, y porque, además, no ha acreditado que no durmiera solo en la suya.

El relato de hechos probados establecido por el Juzgado de lo Penal señala que el denunciado se personó el 15 de febrero de 2013 en el hotel y firmó la reserva de dos habitaciones desde ese mismo día hasta el 17 siguiente, en régimen solo de alojamiento.

Después, amplió la reserva de ambas habitaciones hasta el 23 de febrero, alojándose en una de ellas los otros dos acusados, un hombre y una mujer.

Al marcharse sin pagar, fue denunciado por el responsable del establecimiento, encontrándose en octubre pasado con la sentencia del Juzgado, que lo consideró autor de un delito de estafa y le condenó a nueve meses de cárcel y al pago del importe de la factura.

La Sala, al desestimar su recurso, avala las conclusiones a las que llegó el juez de lo Penal, que dio por probado que fue aquel quien hizo la reserva de las habitaciones y quien se fue sin pagar, para añadir que su versión exculpatoria de que creía que pagaría la estancia el hombre que acababa de conocer en la playa no solo resulta difícil de creer, sino que no responde a la realidad.