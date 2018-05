Proponen abrir un túnel minero para visitar la Cueva Victoria

La Cueva Victoria, situada en Cartagena junto a El Estrecho de San Ginés, muy cerca del monasterio del patrón, enfila lentamente su proceso de remodelación y acondicionamiento para que pueda ser visitada 'masivamente' por los turistas. Por el momento, el Ayuntamiento no ha elaborado aún una guía detallada sobre los trabajos que se necesitan hacer en este yacimiento paleontológico del Pleistoceno. No obstante, el Gobierno local ya ha manifestado públicamente su intención de encontrar una fórmula que permita poner en valor este lugar. La Fundación Sierra Minera, garante de espacios emblemáticos próximos al yacimiento, como la Mina de las Matildes, explica que el Consistorio ha ofrecido la Cueva Victoria a empresas para que inviertan en la rehabilitación a cambio de una acuerdo para explotar turísticamente el lugar. Sin embargo, esta organización y la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Cartagena (Adepa) apuntan que no parece haber ningún inversor privado interesado en este negocio debido a los altos costes que suponen los trabajos que son necesarios ejecutar. Es por eso que ambos colectivos proponen abrir un túnel minero existente en Cueva Victoria para que pueda haber más visitas.

La iniciativa, con un presupuesto bastante más reducido, de unos 70.000 euros, consistiría en descubrir una nueva entrada, distinta a la ya existente. De este modo, Sierra Minera apunta que el recorrido sería más modesto que el planteado inicialmente, pero recalcan como aspecto positivo que la medida, de rápida ejecución, permitiría que el yacimiento fuera visitable y no cayera en el olvido. Cuentan que sería necesario asegurar también el talud de tierra que hay sobre el acceso y que a través del túnel se llega a un balcón interior desde el que se puede contemplar la que según los expertos fue la primera morada de los pobladores del continente.

Por el momento, el Ayuntamiento ha destinado 15.000 euros para avanzar en la puesta en funcionamiento del lugar como atracción turística. Con este dinero, la Administración local informa de que va a encargar, en cuanto sean efectivos los recién aprobados presupuestos de 2018, el 'Plan de Actuaciones para Cueva Victoria'. Este trabajo consistirá en la definición de un plan maestro para este yacimiento paleontológico y sus alrededores, y estará realizado por expertos en este tipo de elementos patrimoniales. Contará con dos apartados. El primero de ellos supone la definición y evaluación de las infraestructuras necesarias para seguridad, sostenibilidad y adecuación tanto interior como exterior de la Cueva Victoria. Mientras que, en segundo lugar, se procederá al análisis y definición de futuros usos del lugar que inicialmente estarán referidos principalmente a dos ámbitos: turístico y de investigación científica.

El lugar es un referente para conocer la evolución paleontológica, climática y geológica. Este plan de actuaciones va a permitir disponer en apenas tres meses de una planificación priorizada de todas las intervenciones necesarias para encaminar el yacimiento a su puesta en valor a corto y medio plazo, incluyendo un amplio abanico de actuaciones. Desde aquellas que afecten a su seguridad interior hasta las concernientes a su funcionalidad futura como referente turístico de la comarca de Cartagena con una repercusión directa en los pueblos del entorno. Hasta la fecha, el Consistorio ha programado rutas guiadas puntuales con aforo reducido debido a las carencias de seguridad que presenta el yacimiento debido al estado en el que se encuentran las galerías por donde tiene que transitar el público.

En otro orden de cosas, el concejal de Cultura, David Martínez, hace énfasis en el «éxito» que está teniendo en la campaña de divulgación de Cueva Victoria, que ha sido llevada a cabo desde la Ayuntamiento de Cartagena. Así, en la diputación del Beal se han hecho llamativos murales callejeros que representan a los animales del Pleistoceno. De hecho, la representación de la hiena gigante que utilizó Cueva Victoria como cubil hace más de 800.000 años, realizada por el artista Krasser, en la calle don José Aldaz en el Llano del Beal, ya ha sido catalogada por revistas especializadas.