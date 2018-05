Alertan del abandono de la reforestación del cerro de los Moros

Apenas seis meses después, la reforestación del cerro de los Moros corre peligro, según Ciudadanos. Es lo que afirma el portavoz de la formación naranja, Manuel Padín, quien señaló ayer que «la situación es de abandono y desolación, falta mantenimiento y muchos de los árboles que se plantaron están muertos por falta de riego». «Siento perplejidad, tristeza e indignación cuando recuerdo a todos esos vecinos que hicieron este trabajo con ilusión, a niños y pensionistas entregados a esta noble causa para el futuro», añadió Padín.

La reforestación, que se llevó a cabo en diciembre del pasado año, reunió en la zona a unas 350 personas en un encuentro promovido por el Ayuntamiento junto con las asociaciones CreeCT, ANSE, miembros de Aforca, y muchos vecinos, dentro del programa europeo MAPS.

«Si el Ayuntamiento no realiza el seguimiento necesario para que las especies plantadas puedan crecer y transformar el perfil del cerro, no estaremos apostando de verdad por el medio ambiente sino que nos estaremos conformando con el postureo político y traicionando la confianza de los cientos de vecinos que acudieron desinteresadamente a echar una mano aquella fría mañana de domingo», lamentó el portavoz municipal de Ciudadanos. «La naturaleza no tiene color político y no debería se rehén de las disputas entre los partidos; lo que ha pasado con esta reforestación es otra consecuencia de lo perjudicial que ha sido para Cartagena esa coalición llena de zancadillas y envidias entre MC y PSOE, los primeros iniciaron el proyecto, y los segundos debían mantenerlo», señaló Padín.

A la vista de lo sucedido, la formación naranja anunció que pedirá al Gobierno local en el próximo pleno que extreme el control para que las presentes y futuras reforestaciones que se hagan en el municipio reciban la protección y el riego adecuado.

Poda junto al Cénit

Asimismo, desde Ciudadanos también indicaron que solicitarán que se proceda, a la mayor brevedad posible, a la poda preventiva y saneamiento de los árboles situados en la acera de la calle Guardia Civil de la explanada del Cenit, ante la posibilidad de caída de ramas y el consiguiente peligro para viandantes, escolares, familiares que los acompañan, comerciantes y vecinos que acuden cada miércoles al mercadillo semanal.

Además, la formación naranja también recordará que el Ayuntamiento todavía tiene pendiente aplicar la moción aprobada por unanimidad sobre protección del patrimonio arbóreo de la ciudad. La iniciativa pedía actualizar el catálogo de árboles monumentales, iniciar los trámites para crear una ordenanza para la protección de este bien natural y la colocación de cartelería identificativa de las distintas especies arbóreas, arbustivas y nativas, en los principales parques del municipio y en todo el Casco Antiguo.